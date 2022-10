GLEDALA JE SMRT U NJEZINIM TUŽNIM OČIMA! Tatjana Jurić o mučnoj borbi i golemom gubitku: ‘Živjeli smo u pomaknutom svemiru. Nitko ne pita možeš li’

Voditeljica Tatjana Jurić prije četiri je godine izgubila majku koja je bolovala od Alzheimerove bolesti, a kako izgleda život kada voljeni član obitelji oboli od ove teške bolesti ispričala je u HRT-ovoj emisiji Dr. Beck.

Za dijagnozu majke saznala je 2016. godine, no voditeljica je prve simptome prepoznala 2011. godine kada su zajedno putovale u posjet rodbini u Kanadi.

"Majka je već bila u penziji. Bila je malo odsutna, kažem to – nema je u očima. To je jedno odsustvo u očima. Mislila sam da je u pitanju jet leg", prisjetila se Jurić.





Nažalost, nije bio jet leg.

"Ne znam kako je danas, ali primarni zdravstveni sustav ne primjećuje prve znakove bolesti. Toliko toga učiš u hodu i otkrivaš… Radna terapija je jako važna. Kako je mama sve više gubila kognitivne sposobnosti tako bi se jedan njezin dio znao svesti naprosto na postojanje. Ni na koji način nije je se moglo animirati, živjeli smo u pomaknutom svemiru, kako znam kazati, majka je komunicirala preko starih obiteljskih slika… Nitko te ne pita možeš li, kako si emotivno, kako ćeš to iznijeti financijski", priznala je voditeljica.









Težak je to život, kaže, jer simptomi uključuju zvučne i vidne halucinacije, deluzije, povremeno verbalne pa čak i fizičke agresije.

"Ponavljam – to nije bila majka, to je bila njezina bolest. U 11 navečer bi je znale uhvatiti deluzije, sjedimo u kuhinji do 4 ujutro, sjedim i čekam samo da ulovim trenutak da može popiti terapiju", dodala je.







Kada je bolest napredovala, majku je preselila u dom gdje je provela posljednju godinu života. U tom stadiju, Tatjanu više nije prepoznala.