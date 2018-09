(VIDEO) VRAĆAJU SE NAJPOZNATIJI METALCI: Nakon 30 godina Metallica redizajnirala legendarni album

'AND JUSTICE FOR ALL'

Kako bi proslavili 30. godišnjicu od objave svog značajnog albuma “…And Justice For All”, Metallica je u četvrtak najavila njegovo bogato kolekcionarskog reizdanje! Jednostavnog naziva “…And Justice For All (Remastered)”, reizdanje nam stiže 2. studenog.

Album “…And Justice For All” originalno je objavljen 7. rujna 1988. godine, za Metallicu je to bilo četvrto po redu studijsko izdanje, a ubrzo se pokazalo ujedno i izdanjem koje im je širom otvorilo vrata prema fanovima diljem svijeta. Album je u SAD-u čak 8 puta certificiran platinastom bojom, a ujedno je i “prvo” izdanje u mnogočemu – to je prvi album Metallice na kojem se pojavljuje basist Jason Newsted, prvi album s kojim su u SAD-u došli u Top 10 (dosegnuli su #6 poziciju), snimili su svoj prvi video i to za singl “One” te dosegnuli Top 40 listu singlove, prvi put nastupili na dodjeli nagrada Grammy, te ujedno i osvojili svoj prvi Grammy.

Već prvim pogledom na sadržaj remasteriranog izdanja jasno je da će brojni fanovi diljem svijeta biti ugodno iznenađeni. Fizičko reizdanje će biti dostupno u raznim verzijama: Standard Double 180 gram LP, Standard CD, 3 CD Expanded Edition, Cassette, Limited Edition Deluxe Box Set, dok će digitalno reizdanje uključivati Standard Album (stream/download), Expanded Edition (download only) i Digital Deluxe Box Set (stream/download).

Fanove će zasigurno razveseliti i činjenica da će proširena verzija reizdanja (Expanded Edition) uključivati i prethodno neobjavljene demo i live snimke, prve mixeve pjesama te proširenu knjižicu s do sada neobjavljenim fotografijama Rossa Halfina. Limited Edition Deluxe Box Set će uistinu biti pravo glazbeno blago, budući da će sadržavati remasterirani dvostruki 180g LP, 11 CD-a, 4 DVD-a, knjigu od 120 stranica, s neobjavljenim fotografijama i komentarima brojnih sudionika ove priče…