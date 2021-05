(VIDEO) ‘PLAKALA SAM!’ Minea se prisjetila vlastite pjesme zbog koje joj je bilo neugodno – a postala je megahit!

Autor: Š. P.

Gostujući u emisiji “Jutrogram” na Z1 televiziji, Renata Končić Minea prisjetila se svojih glazbenih početaka sredinom devedesetih godina, odnosno, vremena u kojem je bila ultimativna tinejdžerska zvijezda čiji su posteri visjeli sa zidova, a hodnicima i radijskim eterom odzvanjali njezini hitovi.

Konkretno, Minea se osvrnula na “vrijeme tranzicije”, točnije, godinu u kojoj je prekinula suradnju s Borisom Šuputom, ocem Maje Šuput, te krenula u glazbenu priču s Tončijem i Vjekoslavom Huljić. Osim menadžerskog tima, tada se promijenio i njezin glazbeni stil – nakon hitova poput “Good Boy” i “Ljubav je pjesma ptice slijepe” Minea se morala priviknuti na još infantilnije stihove, poput onih u pjesmi “Vrapci i komarci”.

“Nije bilo baš toliko jednostavno i lagano prihvatiti te pjesme, s obzirom na to da sam ja bila u godinama kad bi curke htjele biti odrasle… Na svu sreću, došla sam u ruke bračnom paru Huljić, i dan danas su moji veliki prijatelji, a na meni je bilo vjerovati”, ispričala je Minea u “Jutrogramu”.

“Joj, kako ću ja sad pjevat Vrapci i komarci, lete, lete, lete, lete”, prisjetila se muka iz sredine devedesetih. Posebno loše reagirala je, kaže, kad je prvi put čula pjesmu “Uberi ljubicu”, koja je s vremenom postala jedan od njezinih najvećih hitova.

“Plakala sam zbog riječi ‘srdašcu’, ja ne mogu pjevat ‘srdašcu”, ispričala je Minea.

#VREMEPLOV: 1996. godina

Ide vrijeme, a mi smo i dalje smo zgodni 😉

(Minea i Tonči Huljić 🎼) Objavljuje Minea u Ponedjeljak, 30. svibnja 2016.







“Mrvicu se to sve preuveličalo. Nije bilo jednoistavno, ali onog trena kad sam to prihvatila, onda sam, eto, stala iza toga i pokazalo se kao pun pogodak”, ponosno je ispričala pjevačica i voditeljica.

“Zadovoljna sam sa svime. Imala sam svoje uspone i padove. Velika prednost je bila to što sam imala roditelje iza sebe, to su bile ruke koje su me držale da ne poletim u nekom smjeru”, zaključila je Minea.