(VIDEO) Max Hozić snimio video spot za singl ‘Ti si kraljica’ u kojem glumi poznata glumica i pjevačica Vanda Winter

Za pjesmu 'Ti si kraljica' snimljen je i video spot u režiji Tomislava Povića.

Nakon zapaženog singla “Dajem sve za nas” s prošlogodišnje Šibenske šansone, Max Hozić nastupio je i ove godine na tom omiljenom dalmatinskom festivalu.

Max se ove godine u Šibeniku predstavio jednom jako radiofoničnom pjesmom ‘Ti si kraljica’ koju je realizirao isti autorski tim: glazba Darko Bakić, tekst Luca, a aranžman Vedran Baotić.

Uz Maxa u spotu glumi i poznata glumica i pjevačica Vanda Winter, stalna članica gradskog kazališta Komedija. Vanda i Max su godinama zajedno glumili u mjuziklima kao što su Hair/Kosa i Gubec Beg te su ostvarili bezbroj zajedničkih nastupa. Po prvi put surađuju u ovakvom izdanju, a kako su privatno veliki prijatelji, cijelo snimanje je proteklo u jako dobrom raspoloženju uz pregršt pozitivne zafrkancije.

Max je, ne krijući zadovoljstvo snimljenim novim singlom i video spotom, izjavio:

„ Jako sam zadovoljan cjelokupnim dojmom novog singla “Ti si kraljica“ Luca je dala malo drugačiji pristup ljubavnoj pjesmi, a Darko je to već standardno lijepo uglazbio. Vedran je pogodio pravi talijanski aranžman koji me odmah u par sekundi natjerao da klimam glavom u ritmu. Mislim da imamo jednu jako radiofoničnu i ugodnu pjesmu lijepog ritma za koji smo snimili odličan prateći video. Glavna ideja spota se naslanja na tekst pjesme, naravno, o kraljici prevara. Pratimo sukob glavnih protagonista putem šahovskog meča, no, prava borba se zapravo odvija u pogledima, sitnim pokretima, mimikama, baš kao što to bude i u pravom životu. Tomislav Pović je sjajno to izrežirao i izrealizirao ideju. Vanda Winter je bila idealan izbor, jer osim što je izvrsna glumica, također ima tu dozu sofisticiranosti i finoće koja je bila prijeko potrebna kako bi dobili sve nijanse koje smo zamislili. To što mi je dobra prijateljica je također doprinijelo da nam snimanje bude ugodno i opušteno, a mislim da se to i u konačnom rezultatu osjeti. Posebna zahvala ide Nikici i Vjeki iz eNVy Rooma na haljini u kojoj je Vanda zablistala.”