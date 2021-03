(VIDEO) Je li i vama ovo bila najdraža pjesma ‘Spajsica’? Najzarazniji hit krije mračnu tajnu

Autor: Dnevno

Spice Girls popularna pop-skupina 90-ih su žarile i palile svjetskom glazbenom scenom, a u zvijezde ih je vinuo njihov hit “Wannabe”.

Poznatije s nadimcima Posh, Scary, Baby, Ginger i Sporty Spice, pet članica grupe Geri Halliwell, Victoria Adams (sada Victoria Beckham), Emma Bunton, Melanie Brown i Melanie Chisholm, izbacile su u srpnju 1996. godine singnl “Wannabe” , a potom i hitove “Say You’ll Be There”, “2 Become 1” i “Spice Up Your Life”.

Grupa je nekoliko puta na oduševljenje svojih fanova najavljivala povratak na pozornice u punom sastavu, no okupile su se simbolično svega nekoilko puta.

‘WANNA E’

Spice Girls do danas su ostale jedan od najvećih pop-fenomena na svjetskoj razini, a njihovi se hitovi još uvijek slušaju, pa je tako 25 godina nakon puštanja u eter, otkriven manje poznat detalj o nastanku hita “Wannabe”.









Naime, njihov veliki hit “Wannabe” govori o tome kako su djevojke imale seksualne odnose pod utjecajem ekstazija, kako je prije nekoliko godina za Daily Star otkrio neimenovani izbor koji je tvrdio da je Mel B pomogao napisati tu pjesmu. Tajna se, navodno, krije upravo u dijelu pjesme koji pjeva Mel B i koji ide ovako:

“We got Em (Baby) in the place who likes it in your face. We got G (Gery) like MC (Sporty) who likes it on an E”, pri čemu slovo E simbolizira ilegalnu drogu.

Mnogima omiljena, himna ženskog prijateljstva tako je dobila potpuno drugačije značenje.