Photo by Noam Galai/Getty Images for Tribeca Film Festival

(VIDEO) GLAZBENA DIVA KOJU SU SVI VOLJELI: Koja vam je najdraža pjesma Arethe Franklin

Autor: Dnevno

Danas je u 77. godini preminula kraljica soula i jedna od najvećih glazbenih diva u povijesti Aretha Franklin. Tijekom svog života ova diva otpjevala je mnogobrojne hitove koji će vječno živjeti.

Nezahvalno je odabrati samo neke pjesme, stoga smo se potrudili odabrati najveće hitove ove glazbene dive. Spomenimo i kako se među brojnim hitovima Arethe Franklin, ističu se još “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” (1968), “Day Dreaming” (1972), “Jump To It” (1982), “Freeway of Love” (1985) i “A Rose Is Still A Rose” (1998).

Vas tražimo da nam u komentarima napišete koje njene pjesme vi volite.