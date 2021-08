Varaždinka Paula nakon ‘Zadruge’ snimila svoju prvu pjesmu sa srpskim reperom: Spot u tri dana pregledan više od 800 tisuća puta

Varaždinka Paula Hublin (22), natjecateljica četvrte sezone realityja ‘Zadruga’, iskoristila je novostečenu popularnost i ostvarila svoj san o pjevačkoj karijeri.

U tome joj je pomogao, ili ako je suditi po nekim komentarima, odmogao, srpski reper Vuk Mob s kojim je snimila sport za pjesmu ‘Tona’. Isti je u tri dana pregledan više od 800 tisuća puta, te je zauzeo visoko 6. mjesto na YouTube trending ljestvici.

Sa srpskim reperom Paula se družila u realityju, a nakon istog započeli su i poslovnu suradnju čiji je početak označen lansiranjem ove pjesme. Paulini obožavatelji podijeljeni su oko njene prve pjesme. Iako joj daju podršku, smatraju da pjesma koju je snimila sa srpskim reperom jednostavno nije dobra, ponajviše jer ona sama nije došla do izražaja, a i glas joj je, pišu, bio potpuno neprepoznatljiv. “Ona ima puno ljepši glas”, komentirali su.

Jedni ju hvale, drugi smatraju da ju suradnja sa srpskim reperom vodi u ‘propast’ tek započete pjevačke karijere, a treći uopće ne razumiju o čemu njih dvoje u pjesmi pjevaju. Poslušajte novi regionalni hit:









Ako ste se i sami mučili razaznati o čemu Paula i Vuk Mob pjevaju u nastavku pročitajte tekst pjesme “Tona”

