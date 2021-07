THOMPSONOV KONCERT POSTAO PROBLEM? Stožer apelira da se otkažu sva masovna okupljanja, Bulj prozvao Nacionalni stožer!

Autor: L.D.

U Sinju je, na Gradskom stadionu, za subotu najavljeno održavanje koncerta Marka Perkovića Thompsona, gdje se očekuju tisuće posjetitelja iz cijele srednje Dalmacije, kao i susjednih gradova i općina u BiH, piše Slobodna Dalmacija.

Naime, u alkarskom će se gradu, uz dozvolu Stožera civilne zaštite, u organizaciji BJM Events održati koncert, uz pridržavanje epidemioloških mjera. Posjetiteljima koji nemaju COVID potvrdu ili se nisu testirali najviše 48 sati prije, organizatori poručuju da su im osigurali brzo antigensko testiranje.

Mnogi strahuju zbog velikog broja posjetitelja

Testirati će se moći svatko tko ima ulaznicu za koncert, s tim da sami antigenski test plaća 10 kuna. Razliku do pune cijene testiranja, plaća organizator, prema čijoj će se najavi, testiranje provoditi na punktovima ispred Gradskog stadiona, a počet će na dan koncerta od 16 sati.

Budući da je u četvrtak objavljeno da je cijelo hrvatsko priobalje na epidemiološkoj karti Europe umjesto dosadašnje zelene prešlo u narančastu boju, mnogi strahuju, zbog očekivanog velikog broja posjetitelja, da Thompsonov koncert neće dovesti do eksplozije zaraze.

“Prekinula sam godišnji odmor kako bih se bavila organizacijom subotnjeg cijepljenja bez najave. To za koncert mi je prva vijest. Nitko me o tome nije obavijestio, niti me o bilo čemu kontaktirao što, istina, nisu ni bili obavezni. Raditi će brze antigenske testove uz cijenu od 10 kuna? Mi antigenske testove koji vrijede 48 sati naplaćujemo 150 kuna, uz prijevod na engleski jezik. Radimo ih svakoga dana od 7 do 10 sati te ponedjeljkom i četvrtkom od 12 do 13 sati. Poznato mi je da se u ljekarnama mogu nabaviti antigenski testovi za 70-80 kuna. Testiranje traži vrijeme”, rekla je dr. Anka Kokot Živalj, voditeljica sinjske Ispostave županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.

Županijski Stožer i dalje apelira da se otkažu sva najavljena okupljanja

Ravnateljica Zavoda dr. Željka Karin govori kako o svemu odlučuje sinjski Stožer civilne zaštite.

“Mi smo bili jasni. Kazali smo da se ne smije održati ni jedan masovni skup bez valjanih potvrda za svakog posjetitelja. Da bi se dobio rezultat brzog antigenskog testa, potrebno je 15 minuta. Tko će to biti u stanju provesti brzo antigensko testiranje za tako veliki broj ljudi koji se očekuje? Što se tiče cijene, samo bih upitala radi li se o brzim antigenskim testovima koji su prihvaćeni unutar EU” pita se dr. Karin.

Iz Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije oglasio se načelnik Damir Gabrić, koji nije zadovoljan najavama ovog događaja.









“Poznato mi je da je organizator imao niz sastanaka s policijom, na kojemu su sudjelovali i drugi. Obvezao se da na koncert neće pustiti nikoga bez COVID potvrde ili negativnog antigenskog testa. Mi iz Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije apeliramo da se otkažu sva najavljena masovna okupljanja, pa makar ona bila dopuštena po važećim uvjetima. Ako bi nam se dogodilo masovno širenje virusa, to bi bio krah. Još jednom apeliram na to da se promisli kakvoj se potencijalnoj opasnosti izlažemo”, rekao je Gabrić.

Oglasio se i Bulj

“Mi ne propisujemo epidemiološke uvjete pa nećemo ni zabranjivati koncert. Neka nacionalni Stožer civilne zaštite napokon problem sa širenjem virusa preda struci i prestane biti političko tijelo koje danas kaže jedno, sutra drugo, a kada se negdje pojavi problem, pilatovski pere ruke”, rekao je gradonačelnik Sinja, Miro Bulj, pa dodao:

“Kao gradonačelnik zahtijevam da organizator ispoštuje sve propisane mjere, a živim u nadi da na koncert neće doći zaraženi i da se među posjetiteljima neće proširiti virus”.

Njegov zamjenik, Denis Bobeta, pak tvrdi kako je procjena da će se na koncertu pojaviti oko 5000 posjetitelja i dodaje:









“Do četvrtka uvečer prodano je, koliko mi je poznato, oko 1800 ulaznica. Organizator je preuzeo obvezu da neće ući nitko tko ne bude imao COVID potvrdu ili propisani antigenski test. Koliko su ekipa angažirali za brzo antigensko testiranje na punktovima ispred Gradskog stadiona, nije mi poznato. Obveza je organizatora provedba epidemioloških mjera. Uz njihove predstavnike, tu će još biti policija i članovi civilne zaštite grada Sinja, a vjerojatno i nadležne inspekcije.”