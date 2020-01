Riječki indie rockeri My Buddy Moose & White On White stižu u Zagreb

Autor: Dnevno

U četvrtak 05.03. riječka delegacija My Buddy Moose & White on White stiže u zagrebački Vintage Industrial.

My Buddy Moose, od samoga početka, čine gitarist i pjevač Luka Benčić, gitarist i mandolinist Matko Botić, basist Ištvan Širola i bunjar Jasmin Đečević. Ovi indie-americana zaljubljenici iz Rijeke, okupljeni 2004., već dugi niz godina slove za jedan od najboljih “malih” bendova na ovim prostorima. Prve demo snimke nastale su u prvoj polovici 2000-ih a do sada njihov rad prati objava četiri albuma: My Buddy Moose (2006.), Wonderful Feeling of Emptiness (2010.), Shine!Shine!Shine! (2013.) te IV (2017.)

Albume kritika hvali, a uvjerljivi i iskreni “live” nastupi pomažu im u stvaranju baze vjernih fanove kako u Hrvatskoj tako i u okolnim zemljama. Album IV je dočekan hvalospjevima glazbene kritike koja ga je odmah nakon objavljivanja uvrstila u najbolja hrvatska, ali i regionalna izdanja 2017. godine. Njihove je kvaliteta prepoznata i izvan Hrvatske pa se Riječani mogu pohvaliti nastupima i suradnjama s istinskim svjetskim facama poput Howe Gelba, Marka Olsona, Chrisa Eckmana i M.Warda. My Buddy Moose su do sada svirali u klubovima i na festivalima diljem regije, a glazbena putovanja odvela su ih i do Londona i Liverpoola.

“White on White” je pseudonim za kantautorski rad Marka Rogića, zaokružen u cjelinu albuma naziva ‘Out of Nowhere’. Glazba prožeta autobiografskom pričom i temama kao razlozima nastanka, prvenstveno je akustični glazbeni uradak obojen efektima električne gitare u kreaciji Darka Terlevića (The Siids). Materijal su dosad predstavila tri video broja za singlove ‘Mirage’, ’This War’ i ‘Grey Hair’. Nastupi uživo pojačani su ‘bandovskim’ momentom pa se autorskom dvojcu u svirci pridružuju Radoslav Tičić Paf na bas gitari i Edin Botić na bubnju.