‘PJEVANJE DA, ALI COLONIA…’ Atraktivna Ivana otkrila što joj je dečko poručio kad je dolazila na Indirino mjesto!

Autor: Š. P.

“Kad se saznalo da sam nova pjevačica Colonije, to su bili intervjui od jutra do sutra, na milijun televizija, pa po regiji… Meni je to bio ogroman šok, ali nekako sam se brzo naviknula”, prisjetila se Ivana Lovrić iz Colonije u emisiji “Jutrogram” na Z1 televiziji.

Ivana je, naime, 2017. godine u Coloniji zamijenila Indiru Levak, i to nakon što je grupu napustio i Tomislav Jelić Kameni. Nekadašnji dance trio postao je duo, a Boris Đurđević u tim je kadrovskim promjenama ostao jedini originalni član.

“Što se tiče estradnog života, mogla bih čak reći za sebe da nisam neki pretjerani dio žutila i svakodnevnog pijavljivanja u medijima i ti svojim izborom. Na početku, kad je to sve krenulo, činilo mi se da malo ide u krivom smjeru, pa sam napravila zadršku. Želim se fokusirati na glazbu”, ispričala je Ivana i dodala da je njezin dečko, ekonomist Tino Tarle, u početku bio protiv njezine karijere u Coloniji.

“Njemu se to nije svidjelo, dao mi je savjet da to ne radim. Bavljenje pjevanjem da, ali odlazak u Coloniju ne. Naravno, ja sam napravila po svome i sad mu je drago što sam to napravila”, priznala je.

S Borisom, kaže, radi na novim pjesmama, nailazeći pritom na uobičajene kreativne poteškoće. “Radimo na novom albumu, objavit ćemo ga do kraja godine. Boris je stalno u studiju, moram ga odati, nema baš neku inspiraciju trenutno, ali trudi se”, ispričala je Ivana.