‘O tome se šuti’: Miroslav Škoro oktrio vrlo intrigantan detalj o svojoj legendarnoj pjesmi

Autor: Dnevno

Ne dirajte mi ravnicu, i danas se pjeva diljem Hrvatske.

Poznati hrvatski glazbenik Miroslav Škoro u intervjuu za Story progovorio je o brojnim interesantnim temama te se među ostalim dotakao i svoje bogate biografije u kojoj stoje i dva fakulteta te doktorat kojega je završio.

”Da, jer su u prosvjeti mrak plaće i svi učitelji se ubijaju od blagostanja. To je još jedna predrasuda koju neću ni pokušati razbiti jer se ubraja u veću količinu gluposti po jedinici mjere. Postao sam inženjer građevinarstva jer je bio red da završim nešto poslije gimnazije. Ekonomiju sam studirao jer me to zanima, kao što me, primjerice, zanima i mongolska kultura ili Orhan Pa­muk. Doktorirao sam napisavši tristotinjak stranica i pročitavši nekoliko stotina knjiga na temu modela raspodjele prihoda u glazbenoj industriji. To sam napravio zbog sebe iako nisam u upravljačkim strukturama nijedne udruge koja se bavi tim poslom. U disertaciji su objavljeni rezultati relevantnog i znanstveno utemeljenog kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja, ali to nitko nije pročitao jer se ne razumije baš lako, a ovi koji razumiju zahvaljuju Svevišnjem što većina ne razumije. O tome se, kao i o većini mojih društveno angažiranih pjesama, šuti”, rekao je glazbenik koji se dotakao i svoje legendarne pjesme ‘Ne dirajte mi ravnicu’.

”Nastala je 1989. godine u SAD-u. Napisao sam glazbu i tekst, a aranžirao ju je i sve instrumente odsvirao Jerry Grcevich. On i ja te smo godine snimili cijeli album tamburaških pjesama, poslali ga u ondašnji Jugoton, ali ništa. Pjesma je zaživjela kad ju je Željko Barba, ondašnji urednik na Radio Osijeku, pustio u program 1. kolovoza 1991. godine. Ostalo je poznato. Spot su snimili Zlatni dukati s pokojnim Fabijanom Šovagovićem, a ja sam je prvi put izveo javno na poziv Ljudevita Grgurića Grge u emisiji ‘Sedma noć’. Poslije toga napisao sam još nekoliko pjesama”, otkrio je Škoro.