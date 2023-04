GLAVAŠ S PETOKRAKOM NA GLAVI! Svima poispadale vilice zbog generala na dodjeli nagrada: Otkrio kako je provocirao HDZ-ovce

Autor: Dnevno.hr/ F.Š.

Ovoga petka, 28. travnja na Prvom programu Hrvatske televizije i na Drugome programu Hrvatskoga radija moći ćete pratit jubilarnu 30. dodjelu glazbene nagrade „Porin“, koja će se ove godine održati u Boćarskom domu u Zagrebu. Porin slavi trideseti rođendan prisjećanjem na nezaboravne izvedbe i laureate čija se glazba ne zaboravlja.

Jedan od nezaboravnih trenutaka bio je i 2006. godina kada se, naime, Porin uopće nije niti trebao održati zbog financijskih razloga.

Ipak, nakon nekog vremena sve je riješeno hitnom intervencijom gradonačelnika Ante Đapića koji je iz SAD-a telefonski naredio potpisivanje predugovora Grada Osijeka s HRT-om i IHGI-jem.





Glavaš zvijezda večeri

Te iste godine, na dodjeli se pojavio i bivši političar Branimir Glavaš u ‘Pink Floyd’ majici, a na glavi je imao kapu sa znakom petokrake. Kontaktirali smo Glavaša koji se prisjetio tog trenutka.

”To sam napravio jer sam bio oporba HDZ-u i htio sam ih isprovocirati s tom zvijezdom petokrakom iako je bila reklamna kapa. Ta zvijezda petrokraka bila je upućena tadašnjem Sanaderovom lažnom HDZ-u. To je tad zaokupiralo novinare i onda tako jedna na oko nebitna stvar dođe u centar pozornosti. Mislim, bio je to i moj politički stil djelovanja, provokativan. Vi danas više ni ne možete probiti u medije bez tako nekih provokativnih poteza. Bio je to jedini put da sam nosio petokraku” započeo je Glavaš.

To je majica iz mladosti

”Danas kada bi se bavio politikom, ponovno bih to napravio, da isprovociram taj isti HDZ i to sa kapom simbola HOSA i porukom ‘Za dom spremni” dodao je.

Što se tiče korelacije Glavaša i Pink Floyda, bio je to tek bend koji je slušao u mladosti. Danas ga glazba i ne zanima baš previše.

”To je bila majica iz mladosti. Ne slušam baš Pink Floyd više, zapravo ne pratim glazbu više uopće, to vam dođe s godinama” zaključio je.