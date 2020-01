GLAS KAO GLAVNO ORUŽJE: Ovom metodom stišati ćete najglasnijeg agresivca!

Autor: Dnevno

Postoje načini i vježbe s kojima možete istrenirati glas i njime postizati više. Riječi mogu biti moćne kao i djela, ali treba ih znati koristiti. Osim odabira riječi, za uspjeh je važno i kako ih prezentirate, piše Dnevnik.hr.

1. Koristite glas pametno

Ako želite svojim glasom postizati više birajte riječi jer riječi određuju smjer u kojem se želite predstavljati. Nemojte zaboraviti na moć šutnje, ali niti na situacije u kojima se isplati biti glasan. Jasnim komuniciranjem popravit će vam se odnosi s ljudima i brže ćete dolaziti do svog cilja.

2. Postavite glas na pravu frekvenciju

Brojna su istraživanja pokazala kako postoji prava frekvencija za uspavljivanje djeteta, za zavodnički glas, za velike govorničke nastupe… Glasovi na nižoj frekvenciji uvijek su ocjenjivani kao dominantniji, a viši glasovi kao atraktivniji, ali nezreli. Frekvenciju svog glasa možete izmjeriti različitim mobilnim aplikacijama, a ako niste na pravom putu, istražite rješenja s kojima ćete vratiti glas na pravu frekvenciju.

3. Vježbajte jačinu glasa

Stresne situacije mogu biti uzrok ‘slabog’ glasa, ali tome je moguće stati na kraj. Glas je moguće jačati na brojne načine. Najjednostavnije je duboko udahnuti i izdisati te pritom glasno izgovarati slovo ‘A’. Pokušajte ovu vježbu odraditi svako jutro pred ogledalom najmanje tri puta za redom i već za dva tjedna osjetit ćete stabilnost u glasu. A time će doći i veća razina samopouzdanja.

4. Ne zaboravite disati

Ostati bez daha tijekom govora također će vaše slušatelje udaljiti od vaše poruke. Ljudi najčešće ne dišu pravilno, a ono što bi svi trebali uvježbati je disanje kao što dišete u potpuno ispruženom ležećem položaju. Prilikom udisaja trebao bi se pomicati samo trbuh, a ne prsa. Takvo pravilno disanje možete uvježbati, a to će vam omogućiti da govorite duže, jasnije i pravilnije te da se vaš glas čuje.

5. Pjevajte pod tušem

Pjevanjem se oslobađa glas. Ako mislite da ne znate pjevati, uvijek možete pjevati pod tušem. Pjevanje ima iscjeljujući učinak, kako u fizičkom tako i u psihičkom smislu. Oslobađa vas srama i drugih faktora koji vas sputavaju u komunikacijskim nastupima. Pjevanje također opušta tijelo pa ovom veselom vježbom možete dotjerati glas do savršenstva. Rješavanjem straha od pjevanja podiže se razina samopouzdanja s kojim ćete sigurno okolini biti privlačniji govornik.

Najbitnije na kraju je znati glas prilagoditi situaciji. Primjerice, ako je netko povisio na vas glas i vi želite da to prestane, nemojte pokušavati nadglasati osobu koja vam se obraća povišenim tonom, već se utišajte koliko god je moguće. Osoba koja vas ‘napada’ osjetit će da se ne opirete, biti će joj neugodno zbog vašeg tona glasa, te će se vrlo brzo stišati, an ajbolje od svega je što će se činiti kao da vi na to nikako niste utjecali.