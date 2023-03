GLAMUROZNA DODJELA NAGRADE OSCAR I MAGARAC: Lady Gaga šokirala dolaskom na pozornicu, veteranka Jamie Lee Curtis nije mogla suspregnuti suze

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

U nedjelju, 12. ožujka u Los Angelesu održana je 95. dodjela nagrade Oscar, najprestižnije američke i svjetske filmske nagrade. Svečana dodjela nagrada Oscar održala se u Dolby Theatru u Los Angelesu, a vodio ju je komičar i glumac Jimmy Kimmel. Uoči dodjele ljubitelji filma, glazbe i televizije uživali su i u kreacijama koje su prošetale ovogodišnjim Red Carpetom, koji je nakon 62 godine bio boje šampanjca, a ne crven. Kroz dolazak zvijezda u Dolby Theatre vodile su nas tri prezenterice, plus-size model Ashley Graham, glumica i pjevačica Venessa Hudgens te kanadska youtube zvijezda Lilly Singh.

Iako je uoči same dodjele puštena vijest da Lady Gaga neće nastupiti na ovoj glamuroznoj večeri, to se ipak nije dogodilo. Pjevačica je mnoge šokirala svojom pojavom na pozornici. Naime, nastupila je odjevena u jednostavnu, jednobojnu majicu kratkih rukava i hlačama te bez trunke šminke. Osim Gage, nastupila je i Rihanna koja je izvela pjesmu “Lift Me Up” iz filma Black Panther: Wakanda Forever te Lanny Kravitz uz koga su se svi prisjetili slavnih lica koja više nisu s nama.

U jednom trenutku voditelj Kimmel je na binu izveo magarca Jenny, jednu od “zvijezda” filma The Banshees of Inisherin.





Prestižni kipići podijeljeni su u 23 kategorije, a najveći favorit je bio film “Everything Everywhere All At Once“ koji je imao čak 11 nominacija.

Prvi kipić otišao je u ruke Guillerma del Tora za film Pinocchio, najbolji animirani dugometražni film prošle godine. Nominirani su bili: Guillermo del Toro’s Pinocchio, Marcel the Shell with Shoes On, Puss in Boots: The Last Wish, The Sea Beast, Turning Red.

U kategoriji najbolje sporedne muške uloge nominirani su: Brendan Gleeson za The Banshees of Inisherin, Brian Tyree Henry za Causeway, Judd Hirsch za The Fabelmans, Barry Keoghan za The Banshees of Inisherin i Ke Huy Quan za Everything Everywhere All at Once. Nagrada je otišla u ruke Ke Huy Quan koji je u emotivnom govoru kroz suze govorio o ostvarenju američkog sna, majci i bratu, a potom se obratio supruzi u publici kojoj se zahvalio na svim godinama podrške.

U kategoriji za najbolju sporednu žensku ulogu nominirane su: Angele Bassett (za Black Panther: Wakanda Forever), Honga Chau (za The Whale), Kerry Condon (za The Banshees of Inisherin), Jamie Lee Curtis (za Everything Everywhere All at Once) te Stephanie Hsu (za Everything Everywhere All at Once). Kipić je dodijeljen glumici Jamie Lee Curtis. Čitava dvorana digla se na noge uoči njenog govora, a glumica odjevena u Dolce&Gabbanu ije skoristila kratko vrijeme kako bi zahvalila svima koji su sudjelovali na stvaranju filma koji joj je donio Oscara. Zahvalila se suprugu, kćerima, sestri i svim ljudima koji podupiru njene filmove svih godina, kao i roditeljima.

U kategoriji za najbolji dugometražni dokumentarni film nominirani su: All That Breathes Shaunak Sena, All the Beauty and the Bloodshed Laure Poitras, Fire of Love Sare Dosa, A House Made of Splinters Simona Lerenga Wilmonta i Navalny Daniela Rohera, koji je u konačnici dobio nagradu.

U kategoriji za najbolji kratkometražni film nominirani su: An Irish Goodbye, Ivalu, Le pupille, Night Ride iThe Red Suitcase, a Oscarom je nagrađen An Irsih Goodbye.









U kategoriji za najbolju filmsku fotografiju nominirani su: All Quiet on the Western Front, False Chronicle of a Handful of Truths, Elvis, Empire of Light i Tár, a kipića je odnio film All Quiet on the Western Front Jamesa Frienda.

U kategoriji za najbolju šminku i frizuru nominirani su: All Quiet on the Western Front, The Batman, Black Panther: Wakanda Forever, Elvis, The Whale, Nagrada je otišla filmu The Whale.

Uoči dodjele Oscara za najbolju kostimografiju, Kimmel je na pozornicu došao s agarcem Jenny, ”zvijezdom” filma. Ruth Carter je dobila Oscara za Black Panther, a nominirani su bili: Mary Zophres za Babylon, Ruth Carter za Black Panther: Wakanda Forever, Catherine Martin za favorita Elvis, Shirley Kurata za Everything Everywhere All at Once i Jenny Beavan za Mrs. Harris Goes to Paris.









Za najbolji međunarodni film nominirani su: All Quiet on the Western Front (Njemačka), Argentina, 1985. (Argentina), Close (Belgija), Eo (Poljska), The Quiet Girl (Irska), a Oscar je otišao filmu All Quiet on the Western Front.

U kategoriji najbolji animirani kratkometražni film nominirani su: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, The Flying Sailor, Ice Merchants, My Year of Dicks, An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It. Oscar je dodijeljen filmu The Boy, the Mole, the Fox and the Horse.

U kategoriji za najbolji kratkometražni dokumentarni film nominirani su: The Elephant Whisperers, Haulout, How Do You Measure a Year?, The Martha Mitchell Effect, Stranger at the Gate. Kipić je otišao filmu The Elephant Whisperers.

U kategoriji za produkcijski dizajn nominirani su: All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water, Babylon, Elvis, The Fabelmans. Još jedan kipić otišao je filmu All Quiet on the Western Front.

U kategoriji najbolji vizualni efekti nominirani su: All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water, The Batman,

Black Panther: Wakanda Forever, Top Gun: Maverick Nagrada je otišla filmu Avatar: The Way of Water.

U kategoriji za najbolji adaptirani scenarij nominirani su: All Quiet on the Western Front, Glass Onion: A Knives Out Mystery, Living, Top Gun: Maverick i Women Talking. Oscar je otišao filmu Women Talking.

U kategoriji za najbolji originalni scenarij nominirani su: The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Tár , Triangle of Sadness. Nagrada je otišla filmu Everything Everywhere All at Once.

Oscara za najbolju pjesmu odnijela je pjesma “Naatu Naatu“, a nominirani su: “Applause” (Tell It Like a Woman), “Hold My Hand” (Top Gun: Maverick), “Lift Me Up” (Black Panther: Wakanda Forever) ,”Naatu Naatu” (RRR), “This Is a Life” (Everything Everywhere All at Once).

Oscara za najbolji zvuk odnio je film Top Gun: Maverick, a nominirani su: All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water, The Batman, Elvis, Top Gun: Maverick.

U kategoriji za najboljeg redatelja nominirani su: Martin Mcdonagh za The Banshees of Inisherin, Daniel Kwan i Daniel Scheinert za Everything Everywhere All at Once, Steven Spielberg za The Fabelmans, Todd Field za Tar i Ruben Ostlund za Triangle of Sadness. Pobjeda je otišla redateljima Danielu i Danielu za film “Everything Everywhere All at Once“.

Za najboljeg glavnog glumca nominirani su: Austin Butler za Elvisa, Colin Farrell za The Banshees of Inisherin, Brendan Fraser za The Whale, Paul Mescal za Aftersun i Bill Nighy za Living. Nagrada je pripala Brendanu Fraseru koji je bio vidno pod snažnim emocijama te se kroz suze svima zahvalio na ovom velikom postignuću.

U kategoriji najbolje glavne glumice nominirane su: Cate Blanchett za Tar, Ana de Armas za Blonde, Andrea Riseborough za To Leslie, Michelle Williams za The Fabelmans i Michelle Yeoh za Everything Everywhere All at Once. Oscar je otišao u ruke glumici Michelle Yeoh. Riječ je o prvoj azijskoj glumici koja je dobila Oscara za najbolju glavnu glumicu.

Za najbolji film nominirano je deset naslova: Avatar: The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All At Once, The Fabelmans, Tar, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness i Women Talking. Posljednju kategoriju najavio je Harrison Ford. Nagradu Oscar odnio je film “Everything Everywhere All At Once“. Time je film “Everything Everywhere All At Once” dobio sedam Oscara u jednoj večeri.

Paket vrijedan 126.000 dolara

Svi nominirani koji sa sobom nisu ponijeli kipiće ‘utješit’ će se paket nagradom koja ove godine vrijedi 126.000 dolara, no isti nije povezan s američkom Akademijom filmske umjetnosti i znanosti, nego ga priprema kompanija ‘Distinctive Assets’. U paketu se ove godine može pronaći oko 6′ artikala među kojima su i 40.000 dolara vrijedan boravak na imanju The Lifestyle u ruralnom dijelu Ottave u Kanadi, 25.000 dolara vrijedna mogućnost obnove kuće ili stana, 12.000 dolara vrijedan kozmetički zahvat oblikovanja ruku, deset tisuća dolara vrijedni tretmani pomlađivanja,putovanje vrijedno devet tisuća dolara koje uključuje trodnevni boravak za osam osoba na svjetioniku Punta Imperatore na otoku Ischia nedaleko Napulja.,sedam tisuća dolara vrijedan tretman kose, 1200 dolara vrijedan nakit brenda Rareté Studios Jewelry, 425 dolara vrijedan kvadratni metar zemljišta u Australiji, ali ga nominirani ne mogu prodati niti na bilo koji način koristiti, med Manuka, japanski mliječni kruh, čokolade, vino, tekila,…