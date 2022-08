GLAMUR SARAJEVA NAKON SPLITSKIH SKANDALA: Marijana i Ivica Puljak blistali na crvenom tepihu

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Uoči svečane ceremonije otvaranja 28. Sarajevo Film Festivala, crvenim tepihom prošetale su brojne poznate osobe. Među njima se našao i splitski gradonačelnik Ivica Puljak u pratnji supruge Marijane.

Nakon brojnih skandala, a onda i pobjede na ponovljenim izborima, Puljak je u Sarajevo stigao kako bi uživao u glamuru, novim filmovima, ali i uzbudljivom noćnom životu koji tradicionalno prati ovaj popularni festival.

Gradonačelnik na crvenom tepihu nije htio modno riskirati pa se pojavio u odijelu s plavom kravatom, dok je Marijana Puljak za glamuroznu večer odabrala glamuroznu i decentnu crvenu haljinu te ju upotpunila crnim cipelama i torbicom.





Iako su se rado odazvali pozivu Sarajevo film festivala, oboje supružnika priznaju da ne vole biti na ‘žutim stranicama’.

“Pročitam što se piše o meni, ali kratko. Nisam opterećen time. Nekada su informacije istinite, a nekada nisu. U redu je, to je sloboda medija. No smeta mi kada pišu neistine. Znanstvenik sam i važno mi je da se prave informacije šire te da je sve što radim zasnovano na činjenicama. Ponekad mi smeta i boli me kada vidim da se pišu neistine, ali ne podliježem medijskom pritisku”, rekao je Puljak nedavno u intervjuu za Story.