Glamur i crveni tepih zamijenila štalom i motikom: Hrvati će je zbog ovog još više voljeti

Autor: Barbara Grgić

Glumica Jennifer Garner dugi niz godina živi na farmi u Oklahomi gdje uzgaja voće, povrće, životinje i ptice. Umjesto skupocjenog, glamuroznog i luksuznog glumačkog života, Jennifer je svoj mir pronašla na selu i seoskim poslovima.

Zemljište na kojem trenutno uživa u seoskoj idili kupili su još njen djed i baka još 1936. godine. Parcela od 20 hektara zemlje dolazila je s dvosobnom kućom bez struje, tekuće vode i vodovoda.

Obiteljska seoska idila

Njezini baka i djed proširili su imanje s dodatnih 35 hektara gdje su uzgajali razno voće i povrće te domaće životinje poput kokoši, krava i svinja. Nakon što je njezin djed umro 1962. godine, tamo su živjeli drugi članovi šire obitelji.









Jennifer je 2017. godine kupila farmu od ujaka Roberta uz dogovor da će on sa svojom suprugom ostati tamo i održavati farmu. Na farmi sama uzgaja zdravu hranu, a također je suosnivačica marke organske, svježe, dječje hrane tvrtke Once Upon a Farm.









Jednom je prilikom na Facebooku napisala: “Vidi, mama, tvoja farma je oživjela! 700 grmova borovnice, 50 stabala japanskih jabuka, tri krave, dva farmera (ujak Robert i teta Janet) i još netko tko želi biti farmer – ja”. Dogodovštine s farme Jennifer opisuje na Instagramu gdje sebe u šali naziva farmericom Jen.