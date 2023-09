Giuliano je prvo htio biti ginekolog, a zatim Tom Cruise: ‘Volio sam život i djevojke, trebalo mi je love’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Hrvatski obalni grad Split rodno je mjesto nekolicine glazbenika koji su ostvarili zavidnu karijeru. Među takve spada i pjevač Giuliano, koji iza sebe ima više desetljeća uspjeha na domaćoj glazbenoj sceni.

Njegove početke možemo pratiti do davne 1988. godine. Tada je sa Sinišom Vucom osnovao rock skupinu Kleopatra, koja se raspala samo godinu dana kasnije.

Rado viđen i u radijskom eteru

Samostalnu karijeru započeo je nedugo nakon Kleopatre. Svojom pojavom na sceni postao je san mnogih tinejdžerica, no glasom je ubrzo osvojio i simpatije zrelije publike. Danas 50-godišnji glazbenik redovito nastupa na našim prostorima.





Osim pjevačkom karijerom, zauzet je i vođenjem radio emisije ‘Večer s Giulianom’. U njoj je već ugostio brojna poznata lica kao što su Andrea Andrassy, Dina Levačić, Tedi Spalato, Tarik Filipović, te Mia Dimšić.

Ugledao se na Toma Cruisea

No unatoč bogatoj karijeri, čini se kako nije oduvijek htio postati pjevačem. Prije nekoliko godina se u razgovoru za bosanske medije prisjetio kako je nekoć imao drugačije karijerne ambicije.









“Na kraju osnovne škole sam želio biti ginekolog, ali to je bila stvar puberteta, tako da me to prošlo. Potom sam želio biti pilot. Bio sam pod utiskom filma “Top Gun”, pa sam želio biti Tom Cruise,” otkrio je za portal Azra.

“Volio sam život i djevojke”

“Šalu na stranu, ali ne vidim se nigdje osim u muzici. Nije mi teško raditi, pomoći, zasukati rukave za bilo šta, ali muzika je uvijek bila i ostat će moja prva ljubav,” dodao je Splićanin. Svoje prvu zaradu od glazbe zaradio je pjevajući po kafićima, gdje je i radio u srednjoj školi.

“Iz siromašne sam familije, nas je bilo mnogo i samo je tata radio, a volio sam život i djevojke, trebalo mi je love. Tako je to, život radi svoje,” pojasnio je Giuliano, dodajući kako mu je konobarenje pomoglo da nauči raditi sa ljudima i publikom.

U privatnom životu ovom Splićaninu također cvjetaju ruže. Već 21 godinu je u braku sa plesnom pedagoginjom Kristinom Đanić, s kojom ima sina Marka. Za medije je u nekoliko navrata otkrio kako smatra da je kompromis najvažniji za dug i uspješan brak.