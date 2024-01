Gibonni nahvalio mladog Hercegovca i strpao ga u isti koš s Oliverom i Dvornikom

Autor: Barbara Grgić

Zlatan Stipišić Gibonni nedavno je gostovao kod Antonia Šarića u Zadarskom podcastu te ga je voditelj tom prilikom upitao za nove nade domaće glazbene scene. Pjevač je mahinalno izdvojio mladog pjevača Adija Šošu, kojeg je hrvatska publika upoznala u emisiji A strana.

“Ima jedan mali iz Mostara, odlično pjeva i ima srce. Ja nisam zadnjih 20 godina čuo da netko toliko uđe u pjesmu. Zove se Adi Šoše. Ne znam tko će mu biti autor, ali taj momak ima srce. To znači, kad čovjek pjeva, da vidiš slike pred očima. Ne ono, on lijepo pjeva. Mene to uopće ne interesira”, ispričao je Gibonni.

‘Ja o tom malom ne znam ništa’

Toliko mu se ovaj simpatični Hercegovac svidio da ga je defacto stavio u isti koš s Oliverom Dragojevićem, Dinom Dvornikom i drugim velikanima hrvatska glazbene scene.

“Meni ljudi znaju kazati: ‘On ili ona ima lijep glas.’ Pa imaju lijep glas i ovi na seks telefonu. Ne zanima me lijep glas, već je li ti vjerujem ili ne. Vjerovao sam Banu, Dinu Dvorniku, Oliveru Dragojeviću, Damiru Urbanu. Ima ljudi kojima vjeruješ, a ima i ljudi kojima ne vjeruješ i gotovo. Ja o tom malom ne znam ništa osim da mu vjerujem”, rekao je Gibonni o mladom Mostarcu.

Inače, Šoše je ovih dana dosta zauzet, a jedan od zadnjih nastupa bio mu je na Adventu u Dubrovniku. Mladi glazbenik uskoro planira objaviti duet s Tonijem Cetinskim.