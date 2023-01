GEJ ROM PREDSTAVLJA SRBIJU NA EUROSONGU?! ‘U školi sam dobivao batine’: Progovorio o svojoj motivaciji, umjetničko ime mu je ‘Gypsi’

Srbija je objavila popis glazbenika koji će se natjecati za plasman na ovogodišnji Eurosong koji će se održati u Liverpoolu, a jedan od favorita je zanimljivi mladić imena Jovan Živadinović Džipsi.

Ovaj 21-godišnjak prvi je Rom koji se javno deklarirao kao gej, a njegovu pjesmu “Greh” svidjela se mnogim srbijanskim zvijezdama, od prošlogodišnje pobjednice Konstrakte do Jelene Karleuše i Sajsi MC.

Zanimljivo je biti Rom i gej. To je dio mene i divno je. Nije mi teško, prije bih rekao da je zamarajuće.





Kada se javno izjasniš o nečemu, na primjer da si gej, ljudi od tebe očekuju da svakog dana pričaš o tome. Ponekad pomislim da sam više gej jer drugi ljudi to potenciraju o meni. Rom i gej, to su samo dvije stvari koje čine moj identitet, a ima ih još milion”, priča Džipsi.

No, nije mu uvijek bilo lako. Za srbijanske je medije priznao da je u školi dobivao batine i trpio uvrede samo zato što je Rom.









“To ne zaslužuje niti jedno dijete. Rekao sam onda samome sebi: ‘Ako ću se tući zbog toga što želim nositi štikle, ima da se tučem’. Da sam gej sam shvatio s 12 godina, a roditelji to isprva mislili da to nije istina. Onda su bili razočarani, pa ljut, ali na kraju su me prihvatili i naučili kako da mi pristupe”, prisjetio se mladi pjevač.

A post shared by @dzipsii





Umjetničko ime Džipsi nadjenuo je samom sebi.

“Prvi put za tu riječ čuo sam u Shakirinoj pjesmi “Gypsy” iz 2010, a ta riječ opisuje ono što jesam. No, na engleskom zvuči mnogo bolje i rekao sam sebi: ‘To je to'”, otkrio je.

