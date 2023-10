Hrvat otkrio na čemu zarađuje 10 tisuća eura mjesečno: ‘Nemam ih na što potrošiti’

Gdje živjeti s 5000 eura mjesečno? Zapitao se to jedan korisnik Reddita, koji očito nema problema koji muče većinu Hrata, točnije one koji jedva krpaju kraj s krajem.

“Ekipa, pitanje gdje biste živjeli u Europi ako trenutno zarađujete oko 5000€ netto mjesečno. Uzeo bih u obzir sigurnost, vrijeme, donekle dobru infrastrukturu, aerodrom, dobar javni prijevoz (on je plus, ali nije obavezan), ponuda poslova nije toliko bitna. Mladi par u pitanju, bez djece trenutno tako da je školski sistem nebitna stavka.

EDIT: Trenutno smo u BiH, ali Hrvati pa viza nije problem za preseljenje negdje. Švicarska i London su preskupi za trenutni budžet, a ostali prijedlozi su zanimljivi hvala vam za sada na prijedlozima”, napisao je gore spomenuti. Ovaj post izazvao je poplavu komentara.





“Da zarađujem 5000 eura u Hrvatskoj, ne bih se micao odavde.”

Nemaš što raditi ovdje

“Ja znam potegnut i preko 10 000 eura i doslovno nemaš sto radit ovdje osim ići van na kavu/koktel/večeru ili na more u sezoni ili naravno sjedit doma u overpriced nekretnini i radit 24/7. Zapravo kad tako pogledam i nije loše jer nemaš što radit osim radit 24/7 pa logično da zaradiš pare. Ali recimo ovo ljeto sam puno putovao i nigdje mi nije bilo ljepše živjet nego doma. Sad je li to zato što je ovdje bolje ili sam se naviknuo je pitanje, ali zbilja imam osjećaj kao da dobijem više za iste novce u Hrvatskoj nego npr. u Italiji/Švedskoj /Albaniji itd. Je*eni McDonalds u Hvatskoj mi je bio GOURMENT experience dok sam se vraćao iz Albanije majke mi. Volio bih posjetiti tipa Tajland ili tako neko egzotičnije mjesto da mogu usporediti s nečim izvan EU”.

“Kojim poslom toliko zaradiš?”

“Investicije + imam manju IT firmicu koja radi samo s seniorima. Oko 7-8 dođe od posla (jer i ja radim). Ostatak dođe od investicija jer rastu kroz godine: Imam 2 stana za rent od kojih dođe ukupno oko 1100. Imam nešto long term casha sa 0.5% mjesečno. Nešto u dionicama/crypto. Kad se sve zbroji prosječan mjesec sad bude 10500 – 11 i od tog 80% ide nazad u investiranje.”









“Ja radim kao IT-evac za stranu firmu (US) na long term contract i izadem oko 10k neto mjesečno. Računaš da za seniora trebaš dat oko 150-300k bruto u Americi (kako u kojoj saveznoj državi, i branši IT-a), a ovdje to isto isplatiš, ali ti se prikaže kao capex spend i odje*eš ga nakon 2-3 godine čim završi projekt.”

Ne mogu potrošiti novce

“Svaka čast na zaradi. Iako iskreno ne znam što drugo imaš za “radit” osim ovoga što si nabrojao. Ako ti je baš želja iskusiti nešto što ima u samo nekoj pravoj metropoli tipa Pariz, London i slično, s takvom zaradom mislim da imaš sasvim dobru mogućnost za uzeti nekakav godišnji i zaletjeti se na tjedan dana da bi radio što god želiš.”

“Ja zaradim preko toga i ne mrem potrošit svoju plaću i da želim u HR. Jednostavno nemam na išta potrošiti, osim ako pričamo za neke gluposti kao neki 100,000+ luxury auto ili neku kucetinu, a takve stvari valjda ne bih kupio i da imam milijune. Mogu samo štedjeti više, investirat u stocks, i kupit gluposti tu i tamo kao neki super gaming comp za 8000 eura ili neki 3D printer i takve igračke, ali osim toga fakat nemrem potrošit plaću. Hrvatska nije dosta razvijana za takve plaće, pa nema puno stvari na koje bi ja htio potrošit novac. Recimo meal prep. Ja bih bez problema potrošio 750-1000 eura mjesečno za meal prep, da mi netko napravi hranu točno kako želim i dostavi s točnim kalorijama i proteina, tak i tak toliko potrošim na dostave trenutno, al je*iga Hrvatska nema takav servis jel nema dosta kupaca za to (ustvari ima ih par, al čini mi se da nisu dobri ni flexibilni). Isto za cleaning servise, ja bih lijepo platio za servis da mi netko dođe tjedno u stan i sve počisti i oprati veš, al je*iga nema taj servis (plus mislim da bi mi tu sve ukrali iz stana).









Unrealistic cijene

Hrvatska nema noćni život uopće, pa ne mogu ni na to potrošit pare, osim par piva u kafiću. Nema dobrih sportskih centara i itd, pa ne mogu ni na to potrošit pare. Htio bih često ići u neke toplice di ima sauna i hladna voda i tak, ali ne mogu ni na to potrošit novac jer najbliži i ok toplice su u Slovenii i ne da mi se vozit do druge države za takve stvari.

Da sam živio u NYC recimo, i da imaš milijune neće ti bit dosta jer uvijek će imat nešto novo i zabavno za trošit pare. Bilo što ti padne na pamet, bit će netko tko će ti naplatit i dat točno što tražiš, ali na žalost u HR nema toga. Možda čak i ima, ali će tražit unrealistic cijene i ne isplati se jer nema dosta ljudi i kupca za takve stvari.

Sjećam se jednog lika kojeg sam upoznao u SAD-u koji živi usred šume i došlo mu je na pamet kupit medvjeda. I bome ga kupio, i to za dobru cijenu, mislim $1500. Pustio ga negdje u šumu, al tu i tamo se vraća kod njega kad je gladan.

I još, puno Hrvati govore da imaju više para da bi mogli 100 stvari radit. Ići u Milano, pa u Rim, pa malo u Parizu… Ja imam pare, ali nemam vremena za takve stvari, i to je istina za 99% ljudi koji rade za svoje pare. Jedini ljudi koji imaju vremena, a i imaju pare su scammers/kriminalci ili ljudi koji uzimaju pare od tate. Nije ista stvar.”

Kritika

“Možeš potegnut 2 sata vožnje i biti na moru, u planinama, u ravnicama. Daj ne se*i da nema ništa, di ideš kad odeš 10000km odavde, što te pali?”

“Zbilja imam osjećaj kao da dobijem više za iste novce u Hrvatskoj nego npr. u Italiji /Švedskoj /Albaniji itd…”

“Ista stvar. Putujemo 1-2 mjeseca godišnje, imamo prihode za živjet bilo gdje na svijetu, u Hrvatskoj dobiješ više za iste pare, čak i kao turist (što god ljudi s?ali na hredditu dok gledaju dno ponude apartmana). U Tajlandu, kad si već spomenuo, ćeš isto imat dojam odličnog đira što se tiče svakodnevnog života (proveo par mjeseci u Tajlandu), ali – to nije mjesto za život s djecom.”

“Beč ili Amsterdam.”

“5k€ je rubno za komotan život dvoje ljudi u Amsterdamu.”

“5k je ukupna cifra za nas dvoje mjesečno na žalost tako da Amsterdam i nije baš lako dostupan za sad.”

“Pa u Hrvatskoj bez konkurencije, ali ako mora bit neka druga država išao bih u Sloveniju.”

“Tamo gdje trenutno živim – Beč. Čist i siguran grad, dobra infrastruktura i javni prijevoz, kulturni sadržaji, pristojne škole, lak pristup prirodi, brdima, šumama, dobra prometna povezanost, stanarine nisu previsoke…”

Dubrava brate

“S tim parama nema bolje kvalitete života od RH.”

“Dubrava brate.”

“U Splitu.”

“Otok Cres.”

“5000€? Neovisno o poziciji? Varaždin, Rovinj, Čakovec, navodno je i Koprivnica sad super. Bjelovar maybe (gradonačelnik je jako transparentan pa ajd..).”

“Ja bih otišao negdje u Istru, ili eventualno jug, tipa Zadar.”

“Mijenjao bih lokaciju svakih mjesec-dva, naravno ako je to onaj pošao gdje možeš to raditi.”

“Krivo mjesto za ovo pitanje šefe.”

Južni krajevi

“Portugal, sjeverna Španjolska (Bilbao, San Sebastian), južna Španjolska (Valencia, Malaga), južna Francuska, sjeverna Italija (Trst je već par godina zaredom proglašen za grad s najboljom kvalitetom života u Italiji, a imaš i recimo Torino i druga mjesta u tom dijelu). I južno ima mjesta koja su ok, mislim da s dobrom lovom možeš kvalitetno živjeti na Siciliji, a imaš i Maltu ako ti se to sviđa. Klima je možda malo lošija i troškovi malo visi, ali sjeverno ima puno dobrih mjesta, recimo Kopengahen ili Den Hag.

Švedsku bi zaobišao jer u zadnje vrijeme imaju malo problema s kriminalom, ali to je privremeno. Oslo je isto ok, mada je Norveška jako skupa.

Beč je isto odličan, Strasbourg je ugodan, Prag je okej. Sve istočno od tog je jeftinije, ali i depresivnije.

U Njemačkoj možda Koln ili Berlin. Luksemburg je ok u smislu mira i reda, iako je prilično dosadan. Andorra također.

Hrvatska i Slovenija su objektivno ok opcije ako imaš dovoljno novaca i ako nećeš živjet negdje na moru gdje je sve mrtvo 6 mjeseci godišnje.”