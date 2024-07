Gdje u Hrvatskoj mogu živjeti mlade obitelji? Srpska tvrtka jedina nudi jeftino rješenje

Autor: Ivana Devčić

Uvođenje eura, poskupljenja, inflacija, sve su to teme o kojima se raspravlja u Hrvatskoj. Osobito kada je riječ o mladim bračnim parovima ili partnerima s djecom ili bez. Naime, malo smo istraživali koliko je teško takvom paru krenuti od nule i osigurati sebi i obitelji vlastiti dom. Sve češći trend u svijetu, i kod nas zadnjih nekoliko godina, su upravo montažne kuće. Kopali smo malo po registru i saznali da u Hrvatskoj ima čak 11 tvrtki koje se bave gradnjom montažnih kuća.

Hrvatske firme montažnu kuću od, na primjer, 100 kvadratnih metara cijene od 840 eura do 1300 eura po kvadratu. Pa tako postoje opcije da vam tvrtka napravi radove do “sive faze”, što je ponešto jeftinije. Ta “siva faza” obuhvaća iskop temelja (koji se plaćaju zasebno) za montažne kuće, gradnju temelja, zidanje zidova, postavljanje konstrukcije koja povezuje dvije etaže te naposlijetku, postavljanje krova. Krov, kao posljednji u tom nizu, na neki način je znak da “siva faza” završava te da je sve spremno za obavljanje zanatskih i završnih radova.

Naime, neke tvrtke su nam otkrile da je zapravo “siva faza” završetak grubih radova na kući, a to bi bilo da se postave prozori (koji su većinom PVC) te vrata, kako bi kuća bila zatvorena i spremna za završetak radova. Treba spomenuti da se iskop i gradnja temelja ne računa u cijenu “sive faze”, za taj dodatni posao bez kojeg ne može započeti “slaganje” kuće morat ćete izdvojiti od 10.000 eura za manju površinu do čak 225 eura po kvadratnom metru, tu cifru našli smo na stranici jedne od firmi u Hrvatskoj koja se bavi gradnjom montažnih kuća te kao dodatnu uslugu nude i iskop te gradnju temelja.

Takva kuća je zapravo gotov proizvod

Također, treba uzeti u obzir da gradnja montažnih kuća sa završnom fazom, koja se zove “ključ u ruke”, u Hrvatskoj iznosi od 1.200 eura do 1.500 eura. Ta faza “ključ u ruke” obuhvaća izvođenje svih poslova vezanih za instalacije u kući, stavljanje podova, pločica… Takva kuća je zapravo gotov proizvod, na vama je samo da stavite namještaj i započnete živjeti. Međutim, pošto su u Hrvatskoj cijene astronomske, u usporedbi na prije desetak godina, kada je montažna kuća bila od 500 do 600 eura po kvadratu, mnogi se Hrvati okreću albanskim ili srpskim tvrtkama koje su puno jeftinije.

Za primjer uzeli smo jednu tvrtku iz Srbije, koja gradi Zaprešić Hills; riječ je o projektu koji sadrži kompleks stanova u Zaprešiću. Uz to, ta firma gradi po Hrvatskoj obiteljske kuće, od Zadra, Koprivnice do Siska. Malo smo švrljali po njihovoj stranici i vidjeli smo da za kuću od 100 kvadratnih metara neto Srbi moraju izdvojiti do 37.000 eura. Međutim, pošto nam je to bilo šokantno, poslali smo upit toj srpskoj tvrtki kakve su cijene za hrvatsko tržište.

Vrlo ažurno su nam poslali cjenik i opis poslova koje rade u Hrvatskoj. Na primjer, za kuću od oko 100 kvadratnih metara neto morat ćete izdvojiti 53.000 eura + 25 posto PDV-a koji plaćate zbog uvoza materijala. “U cijenu su uključeni troškovi svih eksportnih dokumenata, plaćanje carinskih troškova i transport, elemenata i materijala do ugovorenog mjesta u Hrvatskoj”, rekli su nam iz srpske tvrtke.









Treba napomenuti da njihovi radovi završavaju sa “sivom fazom”, naime ne nude opciju “ključ u ruke”. To znači da će njihovi radnici napraviti cijeli okvir kuće; zidove, pregrade, krov, prozore, fasadu i obavit će sve ostale grube radove, no vi ćete morati naći majstore za podove, pločice i instalacije te iskop i gradnju temelja. Kada se sve zbroji i oduzme, sa srpskom firmom bi se ipak moglo ponešto i uštedjeti. Ionako “siva faza” u Hrvatskoj iznosi od 740 do 900 eura po kvadratnom metru.









Međutim, kako bi mlada obitelj uopće započela sa svojim projektom izgradnje svoga doma, potrebno je imati građevinsko zemljište i priključke za struju i vodu te ostalu dokumentaciju, koja se također pozamašno naplaćuje u Hrvatskoj. Proučavali smo zemljišta u Zagrebačkoj županiji, Gradu Zagrebu i Ličko-senjskoj županiji, kako bi povukli paralelu u cijenama.

Cijene zemljišta od oko 1.000 kvadratnih metara u Zagrebačkoj županiji se kreću od 40.000 eura do 80.000, ovisno je li bliže sadržajima grada ili je ipak u zabačenom naselju. Dok se u Lici zemljišta iste kvadrature kreću od 25.000 do 65.000 eura, također ovisi o lokaciji. Kada se sve zbroji i oduzme, mladoj obitelji je vrlo teško s prosječnim hrvatskim plaćama pronaći svoj dom u montažnoj kući, bilo to u Lici ili Zagrebu te okolici, ali ako imaju svoj “komad zemlje”, cijena montažne kuće definitivno ispadne manja od cijene stana u Zagrebu.