Gdje su Peco i Silvia? Zaintrigirali hrvatsku javnost i povukli se nakon medijske hajke

Autor: I.D.

Pjevač Marko Pecotić Peco i njegova partnerica i kolegica Silvia Dvornik jedan su od najpopularnijih splitskih ljubavnih parova, a to su dokazali i novim videom na društvenim mrežama. Naime, Silvia i Peco dugo nisu objavili zajednički fotografiju, no zadnje što je Silvia objavila bilo je kako ona i Peco pjevaju hit Oliver Dragojevića “Ljubav je tvoja kao vino”, ovaj par oduševio je ekipu na Instagramu vatrenom izvedbom.

“Naše putešestvije uvik su popraćene pismama iz naftaline, evo jedna iz ‘79 koja se nikad nije prestala izvodit, šta je i razumljivo jer je u pitanju jedinstveni tandem Runjić- Dragojević”, napisala je Silvia u opisu videa. Peco i Silvia dobili su niz pozitivnih komentara na ovaj duet. Inače, s početka prošle godine Peco i Silvia bili su kontroverzan par, no sada su omiljeni estradni dvojac.

Iako, prošlo se ljeto šuškalo da je njihova veza u krizi, no sudeći po fotografijama i snimkama para – njihova ljubav je nikad jača. Kako se pisalo, Silvia već neko vrijeme radi u butiku jednog modnog brenda, a ona i Peco žive u unajmljenom stanu u blizini Parka mladeži i do početka prošle godine se Splitom pričalo kako su prekinuli zbog financijskih poteškoća jer je on neko vrijeme proveo kod majke.

‘Što će donijeti budućnost, ne znam’

Uz to, često nastupaju zajedno, što se može zaključiti po količini zajedničkih videa na društvenim mrežama te objavljenim datumima nastupa. Podsjetimo, ona je postala poznata široj domaćoj javnosti upravo kada se doznalo za njezinu vezu s Pecom. On je prošle godine javno objavio da se rastaje od supruge Irene nakon 17 godina braka u kojem su dobili dvoje djece, i to upravo zbog plavokose Splićanke.

“Ja sam miran, svi smo mirni, sve funkcionira kako god to zapravo i može funkcionirati i zbog toga sam sad miran i zadovoljan. Što će donijeti budućnost, ne znam. Ljubav cvate i tu je sve posloženo. Kod svoje bivše kuće isto je sve posloženo, i dalje sam na raspolaganju svojoj obitelji i svojoj djeci, kako bi zapravo svatko i trebao. Nema tu nikakvog zapravo odvajanja, sve smo se zapravo dogovorili i sve je to već u procesu da se sve stavi na papir, ali odnosi su normalizirani jer jednostavno tu nikakvih problema nije bilo”, pričao je na početku kraha braka Pecotić.

“Najveća laž je bila ta da sam ja zvao novinare, a druga najveća laž je bila da sam stavio umjetne zube. Ovi su zubi moji i jako sam ponosan na njih, tako da se stvarno ljudi bave glupostima, a nisu se maknuli od svoga kauča, daljinskoga i mobitela. I misle da ako gledaju neke ljude da mršave na televiziji, da će smršavjeti i oni”, rekao je za In Magazin jednom prilikom.