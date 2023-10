Gdje su nestali Peco i Silvia? Sada je konačno jasna jedna stvar oko ovog para

Autor: I.D.

Silvia Dvornik, partnerica glazbenika Marka Pecotića Pece, nakon objave veze s pjevačem dobila je puno novih pratitelja na društvenim mrežama, i otad je aktivna na Instagramu gdje dijeli fotografije i snimke iz privatnog života.

Tako je ovoga puta Silvia otkrila da se ne odvaja od svog Pece, čak ga redovito prati i po koncertima, a pohvalila se i da uživaju u intimnom druženju na romantičnoj barci.

Bez Olivera nema romantike

“Vodi me tamo kraj plavoga mora, vodi me, ljubavi, vodi me tamo gdje moja je zora, moram se vratiti”, citirala je Silvia pjesmu Olivera Dragojevića i otkrila da par uživa na otoku Pagu.





Naime, ovo se ljeto šuškalo da je njihova veza u krizi, no sudeći po ovim posljednjim fotografijama para – njihova ljubav je nikad jača.

Kružile su glasine

Inače, Silvia već neko vrijeme radi u butiku jednog modnog brenda, a ona i Peco žive u unajmljenom stanu u blizini Parka mladeži i do nedavno se Splitom pričalo kako su prekinuli zbog financijskih poteškoća jer je on neko vrijeme proveo kod majke.

Uz to, više ne nastupaju često zajedno s bendom u kojem mu je Silvia prateća pjevačica jer su mu koncerti s 4 Tenora puno isplativiji, objavio je Story.









Podsjetimo, ona je postala poznata široj domaćoj javnosti upravo kada se doznalo za njezinu vezu s Pecom. On je prošle godine javno objavio da se rastaje od supruge Irene nakon 17 godina braka u kojem su dobili dvoje djece, i to upravo zbog plavokose Splićanke.