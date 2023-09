Gdje je nestala Sandra Bagarić? Zbog ovih fotografija svima je jasna jedna stvar

Autor: I.D.

Hrvatska operna pjevačica, televizijska i kazališna glumica, Sandra Bagarić, postala je glavna senzacija na Instagramu zbog atraktivnih fotografija.

Diva vrhunskog glasa i stasa

Bagarić korača prema petom desetljeću života, ali, moramo joj priznati, izgleda fantastično. Nedavno je ova operna diva objavila dva selfieja koja nisu mogla proći nezapaženo.

Na jednoj fotografiji pozira s osmijeh na licu u crvenoj modnoj kombinaciji i s upečatljivim ružem na usnama, dok na drugoj plijeni pažnju u elegantnoj opravici s bujnim dekolteom – koji su mnogi prokomentirali.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Sandra Bagarić (@sandra_bagaric)

“Impresivan dekolte”, “Ljepotica si slatka, lijep osmijeh, divne grudi”, “Predivna dama”, neki su od komentara na Sandrine ženstvene fotografije.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Sandra Bagarić (@sandra_bagaric)









Sudeći po fotografijama koje objavljuje na društvenim mrežama, Sandra aktivno pjeva i glumi u zagrebačkog kazalištu Komedija.

Podsjetimo, Sandra je nedavno proslavila 25 godina braka s našim poznatim pijanistom Darkom Domitrovićem, s kojim ima dvojicu sinova, Marka i Lovru, a njihova je ljubavna priča jedna od neobičnijih s ovih područja.

Bili su profesor i studentica…

Za vrijeme rata, ona je napustila svoj rodni grad Zenicu i zajedno s roditeljima preselila se u Zagreb, gdje je odlučila upisati Muzičku akademiju, tada nije ni slutila da će tamo pronaći ne samo svoj životni poziv, već i ljubav svog života.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Sandra Bagarić (@sandra_bagaric)

Njen suprug je bio njen profesor na akademiji, a Sandra se odmah zaljubila u njega.

“Ja sam došla u Zagreb 1992., ugledala čovjeka na Muzičkoj akademiji u sobi broj 13, volim broj 13, i rekla ‘Ovom čovjeku ću roditi djecu’ i ta djeca sad imaju 22 godine i 18, ostalo je povijest”, ispričala je jednom prilikom In Magazin.

Zaprosila je sadašnjeg supruga

Nakon što su započeli ljubavnu vezu, Sandra se nije libila uzeti stvar u svoje ruke i kleknuti pred Darka. On je jednom prilikom otkrio kako je, sasvim neočekivano, Sandra zaprosila njega.

“Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelićem, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao! Ja najmanje”, rekao je.

“Možda bih ja to učinio jednog dana, ali nije mi dala priliku”, dodao je smijući se.

Par se vjenčao 1997. godine, no koliko su zajedno Sandra, kao prava romantičarka, tada je priznala, računa od jednog drugog događaja.

“Otkad me on poljubio. Brak, papiri, meni to ništa ne znači. Od 1992. godine smo zajedno pa vi računajte”, zaključila je.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Sandra Bagarić (@sandra_bagaric)

Na pitanje kako je biti u braku s toliko energičnom suprugom, Darko je odgovorio šarmerski. “Ja ne znam drugačije, to mi je jedina, tako da ne znam kako je imati neku drugu”, nasmijao se on pa ipak dodao: “Ja se ne žalim, mislim da je najgore kad je dosadno. Kod nas nema dosade.”