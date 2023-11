Gabrijela iz Ljubav je na selu otkrila s kojim je farmerom u vezi, gledatelji: ‘RTL će vas tužiti’

Autor: I.D.

Drame u showu “Ljubav je na selu” ne jenjavaju. Naime, Gabrijela Juraja poznato je lice koje su Hrvati upoznali u Večeri za 5 i u Ljubav je na selu, a u ovoj je sezoni showa pismo poslala Ivanu te ju je on pozvao na svoju farmu u Istru. Međutim, tijekom boravka na njegovom imanju među njima se nisu razvile ljubavne emocije, ali je zahvaljujući showu Gabrijela ipak pronašla ljubav i to s farmerom Miroslavom Dekalićem iz Ravneša pokraj Bjelovara.

Odala ih fotografija na društvenim mrežama

Gabi se na društvenim mrežama pohvalila kako su zaljubljeni, a nedavno mu je i čestitala njegov poseban dan.





“Konačno da i ja mogu objaviti sliku sa svojim farmerom”, poručila je Gabrijela na fotografiji na kojoj je pozirala s Miroslavom, a sada mu je zaželjela sretan rođendan.

“Želim ti 12 mjeseci spokoja, 53 tjedana radosti, 365 dana bez bolesti, 8 760 sati zabave, 525 600 minuta ludiranja i 31 536 000 sekundi ljubavi”, napisala je uz puno emotikona srca.

“Hvala ljubavi od srca”, odgovorio joj je partner Miroslav.

‘Pogledi su nam se sreli i cijeli dan nisam imala mira’

Nedavno je Gabi otkrila i kako je započela dopisivanje s Miroslavom i ispričala je kako je izgledao njihov prvi susret.









“Vidjeli smo se sasvim slučajno kad smo išli na snimanje ‘Ljubav je na selu’. Ja kad sam njega vidjela, odmah mi se svidio bez da smo riječi prozborili. Pogledi su nam se sreli i cijeli dan nisam imala mira i javila sam mu se. Počeli smo pričati i čuli smo se i kad sam otišla na Ivanovu farmu”, priznala je za RTL.

“Doznao je sve što se dogodilo kod Ivana. Uvijek smo jedno drugome bili potpora. Nije me osudio zbog ovog kod Ivana. Rekao je: ‘Što je bilo, bilo je’. Jedina je osoba koja me nije osudila. S druge strane, nisam ja Ivanu ništa ni kriva. Nismo cura i dečko, nismo vjenčani da bih mu trebala biti vjerna. To ako sam ja kod njega na farmi, ne znači ne znam što. Nije ni on meni posvetio pet minuta pažnje i mogu raditi što želim i ne moram nikome odgovarati za to”, ispričala je ranije Gabrijela.

Hrvati komentirali novopečeni par

Otkako se Gabi pohvalila dečkom Miroslavom na Facebooku, reakcije se ne stišavaju.

“RTL će vas tužiti jer ste im otkrili radnju”, “Neka ljudi uživaju, samo koliko će trajati?”, “Pa sto, ako im je stalo i jesu li se zaljubili to je njihova stvar. Neka im je sa srećom”, “Samo uživajte ljudi volite se pustite druge neka pričaju Gabrijela ti si cura za pet i drago mi je da si skinula 10 kg samo tako nastavi i sretno vam”, “Može mu biti kćer”, pisali su neki.













Inače, Gabrijela se na društvenim mrežama pohvalila i gubitkom kilograma.

“Početak velike promjene trenutno smo na -10kg, a sada kraj ćemo vidjeti. Veliko hvala ljudima oko mene koji mi pružaju podršku i daju snagu za naprijed”, poručila je i objavila fotku u elegantnoj haljini.