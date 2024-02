Gabrijela iz Ljubav je na selu iznenadila gledatelje: ‘Ona će biti kuma mome djetetu’

Autor: I.D.

Gabrijela Juraja čestitala je rođendan Brankici Kobasić. Poznato je da su obje bile kandidatkinje showa ‘Ljubav je na selu’, a sprijateljile su se tijekom snimanja dvaju sezone u kojima su obje sudjelovale. Brankica nije pronašla ljubav, a Gabrijeli se posrećilo. Trenutačno uživa u ljubavi s Miroslavom Dekalićem.

Iz showa ima i brojna prijateljstva, a ono najvrjednije joj je s Brankicom. Nastavile su se družiti, a Gabrijela je za RTL otkrila kako planira da je Brankica dugoročno djelom njezina života. “Nisam krštena, ali ako ću se kristiti, Brankica će biti kuma meni, ali i mom budućem djetetu. Naravno, ako ću ga imati”, rekla je Gabrijela.

Ova izjava je na društvenim mrežama potaknula niz reakcija gledatelja. “Gabi nikada nije kasno, ako nisi imala mamu, imaš muža i obitelj koja te voli, samo i ti njih poštuj, obavi sakramente, bit ćeš blagoslovljena, ne osvrći se na negativne komentare, ne daj da ti itko kvari sreću. Važno da te voli do koga ti je stalo, puno sreće vesela Gabi”, “Znam da su prijateljice, ali kumu si je mogla naći neku mlađu. Ok ako je za sebe tražila kumu, ali djetetu koje još nije u planu, da li ona zna uopće ulogu koja krsna kuma ima?”, pisali su.

‘Samo naprijed, život je pred tobom’

“Ružne riječi od žena i muškaraca za djevojku koju ne poznaju su odraz njihove razine. Kuma se bira iz ljubavi, a ne prema novčaniku kao što neki ovdje očito rade… Podrška Gabrijeli, prati svoje srce, biraj ljude iz ljubavi i sreća neće izostati! Samo naprijed, život je pred tobom”, komentirali su neki gledatelji.

Naime, Gabi i Miro danas živi zajedno, ona se preselila k njemu te ne krije sreću na društvenim mrežama, gdje je nedavno zavarala javnost da su se ona i Miro zaručili. “Najljepše u showu mi je bilo to što mi se dogodila ljubav. Nisam to očekivala i mislim da ću to upamtiti. Možda će se ta ljubav izroditi u nešto za cijeli život. Najteža stvar u showu mi je bila dolazak na farmu kao tajni gost jer su me cure odmah izvrijeđale i nisam bila prihvaćena i to se samo nastavljalo”, otkrila je Gabi.

“Jedna cura je konstantno vrijeđala i mene i farmera i nije bilo baš najugodnije, ali usprkos tome, mi smo držali tu ljubav i možda nam je zapravo na neki način pomogla i više nas zbližila”, ispričala je. Kako kaže, da može nešto promijeniti, ne bi bila toliko dobra prema nekim ljudima. “Bila sam fer i korektna, a oni su zapravo pokazali kakvi su. Došla sam ovdje na okupljanje i čujem 350 priča i svi sve znaju, samo ja ne znam ništa o svom životu. Ja sam sve to uspjela? Pa svaka čast za mene. Stvarno ne znam kada sam to sve stigla, ali dobro”, zaključila je.

Gledatelji su također otkrili što misle o ljubavi između Mire i Gabi. “Samo neka je čuva dalje od prijatelja da ne bi ostao bez nje”, “Da budeš ozbiljna može ti biti super, ako te mladost ponese”, “Vidiš Gabi stalno si vrijeđala druge neke da farmerima mogu biti mame, a sada si i sama u toj poziciji, vidiš kako karma djeluje. Ali ajde popravila si se, nemoj biti zlobna”, pisali su gledatelji.