Gabrijela i Mislav izjavom zbunili javnost, svi im čestitali: ‘Sretno mladenci’

Farmer Mislav Dekalić (39) o Gabrijeli Juraji (19) u koju se zaljubio u 16. sezoni ‘Ljubav je na selu’, ima same riječi hvale. Par sada i živi zajedno nedaleko od Bjelovara, a detalje zajedničkog života otkrili su za RTL.

Veliku pomoć dobili su od Mislavove majke koja paru kuha kada oni imaju poslovne obaveze. “Uglavnom sad dok su nam tako rasporedi pretrpani skuha nam njegova mama. Stvarno, da nema nje mislim da bismo bili i gladni i žedni jer ništa ne stignemo”, rekla je Gabi.

Dodala je Gabi da ju je Mislavova obitelj odmah prihvatila. “Njegova mama me stvarno prihvatila kao kćer. Predivno me tretira i brine se za mene. I kad nisam dobro, uvijek pita kako sam i skuha mi čaj i napravi posebno jelo za mene, pošto ne jedem većinu stvari koje jedu oni tako da stvarno me pazi i mazi jako puno”, priznala je Gabi.

“Gabrijela i mama su se udružile protiv mene. Naravno, sve je to kroz šalu. Može i ona sama reći da je prihvaćena, kao kći. Super se slažu”, dodao je Mislav. Gledatelji su na društvenim mrežama čestitali ovome paru, koji je već duže vremena zajedno

“Bravo da još dugo ljeta živite zajedno u zdravlju veselju”, “Bili sretni cijeli život”, “Sretno vam od srca”, “Sretno mladenci”, “Sretni i zdravi bili”, pisalo se. Naime, Gabi je Mislavu u studenome čestitala rođendan posebnom čestitkom.

“Konačno da i ja mogu objaviti sliku sa svojim farmerom”, poručila je Gabrijela na fotografiji na kojoj je pozirala s Miroslavom, a sada mu je zaželjela sretan rođendan. “Želim ti 12 mjeseci spokoja, 53 tjedana radosti, 365 dana bez bolesti, 8 760 sati zabave, 525 600 minuta ludiranja i 31 536 000 sekundi ljubavi”, napisala je uz puno emotikona srca. “Hvala ljubavi od srca”, odgovorio joj je tada partner Miroslav.