Gabi Novak slavi 87. rođendan, djetinjstvo joj je obilježila tragedija: ‘Znala sam da tu mora biti još nešto’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Jedna od najvećih legendi hrvatske glazbene scene, Gabi Novak, danas slavi 87. rođendan. Njezina dugogodišnja glazbena karijera započela je u trenutku kada je skladatelj Boja Adamič primijetio njene iznimne glazbene sposobnosti, te je pozvao da gostuje na koncertima Big banda u Ljubljani.

No ova diva nije imala baš lako djetinjstvo i odrastanje. Rođena je u Berlinu 1936. godine – njen otac Đuro Novak je s otoka Hvara, a majka Elizabeth Reiman je Nijemica iz Berlina. Kada se rat zahuktavao, njeni roditelji sa trogodišnjom Gabi pobjegli su iz Berlina u Zagreb. Zatim su je, kako bi je maknuli što dalje od opasnosti, poslali baki i djedu na Hvar.

‘Mislim da te to očeliči’

Pred kraj rata dogodila se tragedija koja joj je zauvijek obilježila život. Naime, njen otac pogubljen je bez objašnjenja. No iako je početak njenog života obilježen vihorom rata, gubitkom oca i neimaštinom, Gabi o svemu govori odmjereno i elegantno.





“Mislim da te takvo odrastanje očeliči, ali i nauči da poštuješ i znaš dobro procijeniti svoje životne etape, prihvaćaš i dobro i zlo i sudbinu, drugačije razmišljaš o tome, ne zalijećeš se,” kazala je svojedobno ova pjevačica za domaće medije.

1958. godine odlučila se potpuno posvetiti glazbi, a upravo je te godine i upoznala Arsena Dedića, i to u Zagrebu ispred bivšeg televizijskog studija na uglu Šubićeve i Zvonimirove ulice. “Upoznao nas je Mario Boljuni. A Arsen je rekao: “Nemoj ti meni pričati, valjda ja znam tko je Gabi Novak. Imao sam već u svojoj teci u Šibeniku ‘58. zalijepljenu njenu sliku.” I on je tu teku donio na iduću probu,” izjavila je Gabi, prenosi Večernji list.

‘Arsenov i Gabin mali’

“Mi smo u jednom trenu zapravo odlučili da se to formira u nešto ozbiljnije, shvatili smo da je to to. Rodio nam se Matija ‘73. i onda smo se oženili. Arsen je rekao da se nećemo oženiti dok mu ja ne rodim dijete, zamislite… Rekao je: “A još ako bude muško, onda si moja do kraja života”,” rekla je.

Oboje su već prije toga bili u braku. Arsen je bio oženjen Vesnom Matoš, nećakinjom velikog Antuna Gustava Matoša, s kojom je imao kćer Sandru. Gabi je iza sebe već imala jedan brak s Bogdanom Debenjakom, a njezin drugi suprug bio je poznati kompozitor Stipica Kalogjera. Vjenčali su se 1973., a kum im je bio veliki talijanski glazbenik Gino Paoli.

Mjesec dana prije rodio se sin Matija. Matiji nije bilo lako odrastati uz epitet “Arsenov i Gabin mali”. No, pokazao je svoju osobnost i ljubav prema glazbi kada je nakon srednje škole upisao Akademiju za klavir u Grazu – smjer jazz, i postao velika zvijezda, poznat i u svjetskim okvirima.

“Vrtjela sam se u jednom krugu i znala sam da tu mora biti još nešto. Matija je ovako rekao: “Gledaj, mama, idemo napraviti nešto. Da se ne vrtiš stalno po toj zabavnoj glazbi, ja znam sjajne mlade muzičare.” Oslobodila sam se zahvaljujući Matiji i tim sjajnim mladim glazbenicima,” rekla je Gabi, govoreći o trenutku kada joj je sin prije 20 godina savjetovao da se vrati jazz glazbi.