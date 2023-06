Fulao profesiju? Nagrađivani novinar predložio ideju za novu hrvatsku riječ: ‘Može i gay izvedenica’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Novinar Ilija Jandrić nedavno se na svom Facebook profilu podijelio fotografiju udžbenika iz hrvatskog jezika, koji ga je inspirirao za zanimljivu inačicu jedne hrvatske riječi.

Inače, Jandrić je dvije i pol godine koje je proveo kao savjetnik predsjednika Sabora Josipa Leke, a 2015. godine vratio se na male ekrane. Ovaj nagrađivani TV reporter i urednik trenutno radi na N1 televiziji, gdje je zamijenio tadašnjeg urednika Zorana Šprajca.





Jandrić je u objavi podijelio fotografije neologizama/novotvorenica iz jednog udžbenika i predložio inačicu za riječ prezervativ.

”Patentiram ovom prilikom ideju za novu hrvatsku riječ za prezervativ – bebobran! (Može i gay izvedenica: sidobran)” započeo je svoju objavu i nastavio:

”Zamišljam reklamu, sve na čistom hrvatskom:

Ona: Dragi, ne mogu spavati, vruće mi je…

On: Ni ja, draga. Što da radimo?









Ona: Imaš li neku zamisao kako skratiti ovu sparnu, ljetnu noć?

On: Pa, draga, pada mi nešto na pamet. Jesi li za snošaj?

Ona: Jesam, dragi! Ali bez prokreacije.









On: Na hrvatskom bismo rekli – bez stvaranja potomstva, draga!

Ona: Da, to sam mislila. Oprosti! Imaš li bebobran?

On: Uvijek draga! Imam Durex bebobran. Koju boju želiš?

SPIKER: Durex bebobrani – uvijek za snošaj spremni! Bez naknadne glavobolje i višegodišnje nesanice! Dostupni u svim bojama i veličinama ljubavi!

SPIKER 2: Posebna akcija za Ligu nacija – hrvatski crvenobijeli bebobrani u bojama hrvatskog grba! Za nacionalno osviješten snošaj!

Ona: Dragi, onda večeras hrvatski bebobran – vatreno za Vatrene!

On: Može, draga! Ali ti znaš da sam ja Srbin?”, šaljivo je napisao Jandrić.

Na kraju objave, novinar je zaključio kako je ipak možda pogriješio s odabirom profesije te da je trebao biti copywriter.

Podsjetimo, novinar N1 televizije nedavno je nasmijao svoje pratitelje nakon što je komentirao objavu bivšeg zastupnika Ivana Pernara. Naime, Pernar je tražio posao s minimalnom plaćom od 4000 eura te izjavio da ”želi raditi, ali i zaraditi”.

“Da ga bar zaposli neki opaki krimos. Stvarno mu to želim”, “Ovaj lik pati od ogromnog nedostatka blama. Ima to neku šifru”, “Kakva budala pa to je fantastično!”, pisali su njegovi pratitelji, a Jandrić je pozitivno reagirao na te komentare lajkom ili emotikonom smajlija koji plače od smijeha čime je jasno dao do znanja kako je njegova objava imala dobru dozu sarkazma.