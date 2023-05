‘FUJ, JE*ENO ODVRATNO, IMAŠ ODVRATNU ŽENU!’ Muškarac se požalio na djevojku, ljudi zgroženi: ‘Sjeti se kad je budeš ljubio!’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Vlasnici pasa često sa svojim ljubimcima rade stvari koje drugi ne mogu nikako razumjeti niti odobriti. Pustiti psa u krevet mnogima je potpuno nezamislivo, no čini se da su se vlasnici ljubimaca i oni koji to nisu složili oko jedne stvari.

Sve je pokrenuo jedan muškarac koji je na Redditu opisao svoj problem. Naime, otkrio je da njegova djevojka liže žlicu nakon što ju njen pas poliže.

“Pozdrav ljudi, evo baš s djevojkom imam raspravu. Naime, psu je dala malo šlaga na žlicu te je ona potom tu žlicu nastavila koristiti nakon što ju je pas oblizao. Pas je čist i dobar ali mi je to stvarno degutantno na više razine. Što vi kažete? Naročito vi koji imate ljubimce? Radite li i vi to radite?”, upitao je muškarac i dobio velik broj odgovora s istom porukom.





Vlasnici kućnih ljubimaca i oni koji to nisu su se složili kako to nikad ne čine, a mnogi su istaknuli da im je sam čin ‘odvratan.’ Neki vlasnici kućnih ljubimaca napomenuli su kako psima vole dati tanjur ili žlicu, nakon što sami završe s obrokom, kako bi njihove omiljene njuške polizale ostatke, no istaknuli su da nakon toga taj pribor više ne koriste dok ga ne operu.

“Fuj. Kad je budeš ljubio, sjeti se da je to okus psećih jaja”, glasio je jedan komentar, a drugi se nadovezao: “U boljem slučaju, u gorem okus dreka”.

“Odvratno mi je to”, “Odvratno. Ja znam čovjeka koji tako jede kolač i onda neodgojena džukela se penje po njemu i jede mu malo iz usta. Bolesno”, “Fuj čovječe, baci ih oboje iz kuće!”, “Imam i psa i mačku i ne pada mi napamet jesti iz posude ili posuđa koje oni koriste. Psi ližu jaja, mačke ližu guzicu, tako da mi je to odbojno”,” Imaš odvratnu ženu, svašta voli stavljati u usta. Ti to ne cijeniš”, “Fuj, je*eno odvratno. Iskreno, odvratno mi je i kad netko da džukeli da ga poliže npr. po nozi ili licu ( da, ima i takvih ljudi? bljak bljak bljak” nizali su se komentari, a onda je jedan ‘zaokružio’ sve: “Mislim da si dobio uniformirani odgovor”.

A što kaže struka?

Dr. Neilanjan Nandi, profesor medicine s Drexel University College of Medicine u Philadelphiji u članku u New York Timesu ustvrdio je kako je slina pasa potencijalno opasan izvor parazita, zaraze i infekcija. Upozorio je kako dozvolom psima da nas ližu po licu povećavamo mogućnost da pseća slina uđe u naša usta i tako nas zarazi glistama, trakavicom, salmonelom, escherichiom coli ili zclostridium bakterijama. Ipak, valja napomenuti kako to najčešće nije slučaj, vrlo su rijetke zaraze parazitima koje vam tako mogu prenijeti pseći ili mačji poljupci.

Jedno istraživanje japanskih znanstvenika, objavljeno u časopisu Archives of Oral Biology, pokazalo je da pseća slina sadrži tri tipa bakterija koje uzrokuju parodontitis u ljudi. Ako pseća slina, primjerice, dođe u kontakt s ljudskom, postoji mogućnost da ove bakterije dođu u usnu šupljinu i ondje prouzroče parodontitis. Navedeno istraživanje je otkrilo da su svi promatrani vlasnici pasa imali u svojim ustima baš ove bakterije kao i njihovi ljubimci!

Studija provedena u Nizozemsoj, pak, otkrila je i ljekovita svojstva pseće sline, poput tvari histatin koju pseća slina sadrži, a koja pomaže kod bržeg zacjeljivanja rana te je jedan od zaključaka da pseća slina u dodiru s kožom stvara dušikov oksid koji inhibira bakterije i infekcije. Valja zaključiti kako lizanje žlice nakon što ju je lizao vaš pas ipak nije potez za poželjeti.