‘FRUSTRIRANI LIKOVI SKRIVENI IZA LAŽNIH IMENA’ Marko Tolja o zlobnim komentarima: ‘Nekima ne bi trebalo davati medijskog prostora’

Autor: 7dnevno/ Tea Šojat

Pop, swing i jazz pjevač. Marko Tolja već više od 20 godina živi od glazbe i uživa u glazbi koju stvara, iako službeno broji 15 godina glazbene karijere. Mnogi se sjećaju njegova hita “Deja vu” kojim je osvojio eter, ali i domaću javnost.

Osim glazbom, Tolja je domaću javnost osvojio i sudjelovanjem u showu “Zvijezde pjevaju“, a nama otkriva najljepše i najtužnije trenutke iz showa.

Već se nekoliko puta okušao u zanimljivim voditeljskim ulogama, ali je i potaknuo negativne komentare, no s njima se lako nosi vođen onom: Nije bitno što, nego tko govori.





Od 2001. do 2006. godine pjevao je u raznim klapama (Klapa Luka, Klapa Volosko, Klapa Fortunal) s kojima je nastupao po cijeloj Hrvatskoj na raznim klapskim smotrama. Kao drugi tenor i bariton, isticao se po vokalnim sposobnostima i uglavnom je dobivao solističke dionice.

* Kada se osvrnete na početak svoje karijere, što biste rekli da je bio prijelomni trenutak kada ste i sami shvatili da ćete od pjevanja uistinu moći živjeti?

Pa ja sam od početka karijere nekako uspijevao od toga živjeti. Dapače, zarađivao sam od glazbe još i prije. Tijekom srednje škole pjevao sam u klapi i tako zarađivao lijep džeparac. Kada sam krenuo u solo pjevačke vode, već sam imao nekog “gažerskog” iskustva pa mi taj dio posla nije bio stran. Naravno, bilo je u počecima i teških financijskih razdoblja, ali uvijek sam našao način da svojim glasom i glazbom zaradim neki novac, tako da ponosno mogu reći da, sada već više od 20 godina, živim isključivo od glazbe. I za glazbu.

* Jeste li oduvijek željeli biti pjevač?

Oduvijek. I nikada nije bila neka druga opcija, barem ne neka ozbiljna. U vrijeme upisa na fakultet bilo je ideja o arhitekturi jer me to jako zanima, ali glazba bi uvijek nadjačala sve. To kod mene jednostavno nije bio izbor.









* Nekoliko ste se puta našli i u voditeljskim vodama. Što vam se u tom poslu najviše, a što najmanje svidjelo?

Neki ljudi iz televizijskog svijeta stalno me vide u toj ulozi, koliko god ja smatram da nisam baš za to. Možda zato što sam “lajav” i snalažljiv pred kamerama. Glazbenik sam, i ako se i dam nagovoriti na neki voditeljski angažman, on mora biti usko vezan uz glazbu. U voditeljskoj se ulozi nikada ne osjećam potpuno ugodno. Možda zato što mi to ne dolazi prirodno kao pjevanje i zato što znam da ima puno boljih od mene u tom poslu. U svakom slučaju, pjevački mikrofon mi je puuuuno draži od voditeljskog.

* Gledatelji ponekad kritiziraju neke vaše izjave. Kako to komentirate?









Komentara će uvijek biti i mora ih biti. Ako su konstruktivni i pametni, volim ih poslušati. Ako su zlobni komentari na društvenim mrežama koje pišu frustrirani likovi skriveni iza lažnih imena – to me uopće ne dira! Za takve stvarno nemam vremena.

* Sjećate li se nekog komentara ili napisa u medijima koji vam baš nije bio po volji?

Bilo ih je dosta. Najviše mi smetaju laži koje neki zaboravljeni slučajevi pišu pa ih mediji, valjda zbog manjka boljih vijesti, prenose i tako šire dezinformacije. Smatram da nekim samoprozvanim stručnjacima i društvenim kroničarima ne bi trebalo davati medijskog prostora pa bi i oni nakon nekog vremena odustali od neprestanog pljuvanja svega i sveopće negative u eteru.

* Trenutno sudjelujete u showu “Zvijezde pjevaju”. Koji vam je najdraži dio showa?

Jako su mi dragi moji kolege iz žirija i naša interakcija. Ne znam vidi li se to na kamerama, ali mi se jako dobro zabavljamo. A, naravno, najteže mi pada kada moram nekoga loše ocijeniti jer nisam ja baš inače tako strog kakav se činim u tom showu.

* Postoje li neki teški trenuci?

Kada ispadne netko tko je dobro pjevao, a ispao je zbog pomanjkanja glasova publike.

* Je li vas netko od sudionika posebno iznenadio svojim glasovnim sposobnostima?

Andrea Andrassy pjevala je odlično pa je, nažalost, prva ispala. Takve “nepravednosti” me malo ljute. Ali opet, nije publika glasala i tako je ispalo.

* Da ste vi mentor u tom showu i da možete birati, koju biste zvijezdu mentorirali?

Bio sam četiri puta mentor prije nego što sam završio u žiriju. Prošlo je tu već puno kandidata, tako da stvarno ne znam koga bih više izdvojio.

* Nedavno ste izdali singl “Ljubavi promijenit ćemo ime” pa ste predstavili još jednu pjesmu “Nismo znali bolje”. Obje su nešto drugačijeg zvuka od vašeg dosadašnjeg stvaralaštva. Vi potpisujete glazbu i tekst. Kako ste se odlučili za promjenu, otkud je došla inspiracija?

“Nismo znali bolje” zapravo je autorski tipično moja pjesma. Ovog puta smo je samo odlučili upakirati u malo modernije ruho. Slušam svakakvu glazbu i mislim da se svaki umjetnik mora malo igrati, isprobavati, mijenjati, evoluirati… Mislim da je to smisao svake umjetnosti – da otkrivaš neke nove horizonte i, na kraju krajeva, guraš se svako toliko izvan zone komfora. Da ne dosadiš ni publici ni samom sebi.

* Obilježili ste 15 godina karijere u dvorani Vatroslava Lisinskog, koja je bila prepuna. Sada kada su se malo dojmovi slegli, koji ćete trenutak s koncerta posebno pamtiti?

Uh, bilo je tu puno trenutaka i emocija. Možda onaj najemotiviniji uopće nije bio vezan uz moju karijeru, nego uz pjesmu koju sam napisao za sina i izveo je prvi put pred toliko ljudi.

* Što nam novo pripremate u ovoj godini, čemu se vaši fanovi mogu radovati?

Bit će tu još pokoji novi singl, ali i novi album “Pianissimo”. Taj album također može ući u onu kategoriju “izvan komfora”. Bit će jako intiman, minimalistički. Čak izvan svih današnjih komercijalnih i radijskih vrijednosti. Ali osjećam da moram nešto takvo napraviti. Nešto što će publici pokazati i tu moju drugu stranu, malo povučeniju, smireniju…

* Ima li neka pjesma na novom albumu za koju se posebno veselite što će je čuti publika?

Jedva čekam da ih sve čuju.

* Kako se volite opuštati od gaža, snimanja novih pjesama…?

Slaganjem legića s malim.

* Da možete odabrati bilo koga na svijetu za duet, tko bi to bio i zašto?

Iako smo nebrojeno puta skupa pjevali na pozornicama, nikada ništa nisam snimio s Oliverom. Da mogu sada vratiti vrijeme, svakako bih to promijenio.

* Imate li neku neostvarenu želju kada je riječ o vašoj karijeri?

Ma ima njih puno, ali sam se naučio živjeti u trenutku. Jedino što imamo je sada. Budućnost možemo donekle planirati, ali bitno je ono sada. Tako da, kada je karijera u pitanju, uvijek idem korak po korak. Bez žurbe. I zasad mi ne ide tako loše.