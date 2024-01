Franka otkrila nježnu stranu Vedrana Ćorluke: ‘Kad se sjetim da je slušao diše li’

Autor: I.D.

Pjevačica Franka Batelić s bivšim nogometašem Vedranom Ćorlukom ima dvije djece, četverogodišnjeg sina Viktora i jednogodišnju kćerku Gretu. Za Gloriju je pjevačica istaknula kako se njihova obiteljska dinamika oblikuje. Franka je otkrila kako je majčinstvo duboko utjecalo na njezine stavove o različitim aspektima života.

“Greta i ja se prve budimo, imam mali, najslađi ljudski alarm koji me sa svojim gugutanjem budi oko 6:30. Moram priznati da uživam u tim trenucima dok smo same i tek se budi dan.

Pijem kavu, igramo se i mazimo prije nego li se dečki spuste i krene žurba i spremanje za vrtić. Sada znam koliko brzo sve prolazi i koliko god umorna bila, volim ta naša rana jutra, jer znam da ih, baš ovakvih, neće biti još puno. Probudit ćemo se jednog dana i paf – curica će krenuti u vrtić”, ispričala je Franka.

‘Slatko mi je to iz današnje perspektive’

Franka se prisjetila kako joj je bilo kada se rodilo prvo dijete nje i Vedrana Ćorluke. “Nijedna knjiga i nijedan “how to mum” YouTube video te ne može stvarno pripremiti na to. Sada kad vratim film, kada se rodio Viktor, zapravo nisam imala pojma što se dogodilo. Tek postaneš svjestan da si zapravo mama nakon par mjeseci kad se sve to uzbuđenje i stres porođaja slegne.

Sva sreća, imala sam super podršku, baku i nonu, tako da je sve prošlo lakše. Ali da, sva ta količina brige i ljubavi odjednom, sve te nepoznanice, sva ta pitanja. Rollercoaster emocija i novih situacija. Kad se samo sjetim kako je Vedran slušao diše li Viktor, a on je spavao cijelu prvu noć u komadu što se ubrzo promijenilo.

Uglavnom, gotovo sve mi se sada čini smiješnim. To koliko sam se brinula oko svega, svakog bljuckanja, svakog plakanja, grčeva, zašto malo spava, pa zašto puno spava, zašto neće jesti i slično… Slatko mi je to iz današnje perspektive, ali svi to moramo proći s prvom bebom”, otkrila je.

“Priznajem da sam, dok sam bila trudna s Viktorom, znala škicnuti takve Instagram profile i bila skroz uzbuđena jer mi se majčinstvo činilo super! Kakav šamar realnosti je stigao kad sam rodila! (smijeh). Danas ne upadam više u te zamke! Niti sekunde. Urnebesno smiješno mi je to”, ustvrdila je, među ostalim, Franka u razgovoru za Gloriju.

Podsjetimo, svoju su vezu Franka i Ćorluka potvrdili u javnosti šest mjeseci kasnije na božićnom koncertu na kojemu je Franka nastupala. Šest godina kasnije Franka i Vedran svoju su ljubav okrunili brakom, a ubrzo je na svijet stigao i sinčić Viktor koji je kasnije postao maleni brat.