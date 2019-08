FRANKA OBJAVILA SLIKU IZ DJETINJSTVA: Ćorluka oborio komentarom

View this post on Instagram

Kao mala imala sam simpatični razmak izmedju jedinica. 🥳🤓 Ponekad mi je i žao što mi je već do puberteta taj razmak nestao… Baš volim vidjeti te sitne savršene nesavršenosti na ljudima oko sebe! 🙃❤️✨Kakav god da je tvoj osmijeh, on je samo tvoj, jedinstven i najljepši! I zaslužuje najbolju brigu! Uvijek se iznova prepuštam liječnicima poliklinike IMED @sandra.animil , @tinar.p jer znam da osmijeh mijenja sve… na bolje! 😉 #malaFrenki #takecareofyoursmile