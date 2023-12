Franka i Ćorluka hvale se romantičnim putovanjem, a rijetki znaju gdje se upoznao ovaj par

Upoznali su se na Zrću

Podsjetimo, Franka i Vedran upoznali su se 2012. na Zrću, a vjenčali su se šest godina kasnije u Balama. Imaju dvoje djece, trogodišnjeg sina Viktora i kćer Gretu koja je prošlog mjeseca napunila godinu dana.

Svoju su vezu Franka i Ćorluka potvrdili u javnosti šest mjeseci kasnije na božićnom koncertu na kojemu je Franka nastupala. Pjevačica je u jednom ranijem intervjuu otkrila što kod svog supruga najviše voli.

“Od karakternih osobina najviše volim njegovu upornost, i to što je Viktor to naslijedio od njega mi je super. Mogla bih reći da je pomalo tvrdoglav, ali to je super, jer meni to ponekad fali. To je nešto što cijenim kod ljudi i drago mi je da sam uz njega na tome poradila i kod sebe”, ispričala je za IN Magazin.

No, prije Franke, Vedran je bio miljenik dama, a kako je jedan od najseksi hrvatskih nogometaša svih vremena, ne čudi da je ljubio brojne ljepotice. Osim što je bio u vezi s Lanom Gadžom Čermak, pamtimo i njegovu vezu s Ivom Buzov, atraktivnom djevojkom iz Velike Gorice.

Zajedno su bili prije više od deset godina, a svi kada je netom prije priprema za kvalifikacijske utakmice za Svjetsko nogometno prvenstvo 2010. u Južnoafričkoj Republici u javnost procurila snimka na kojoj je Iva oskudno odjevena i pod utjecajem alkohola.