Franka Batelić: ‘Vraćam se obiteljskom životu, STIŽE PRINOVA’! Otkrila je kako je proslavila Božić i kako uživa u blagdanskom razdoblju!

View this post on Instagram

✨✨ Ovu noć tako čarobno je sve. Kao u bajci, baš – zar ne? 🎄💫 ❤️ Svima želim toplu, mirnu, čarobnu, ljubavi i smijehom ispunjenu Badnju večer… ✨🎁 #christmaseve #SamosTobomMeniBožićJe🎄