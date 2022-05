Franka Batelić otkrila zašto je skrivala svoju trudnoću: ‘Oduvijek sam bila najsretnija kada moj privatni život ostane u krugu obitelji i najbližih

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Pjevačica i članica žirija ‘Plesa sa zvijezdama’ Franka Batelić nedavno je s javnosti podijelila vijest da je u drugom stanju, a u intervjuu pred večerašnje finale, ispričala je kome je prvom otkrila sretnu novost.

‘Vedranu i obitelji te prijateljima. Svi su sretni i vesele se’, ispričala je za portal Index te je nadodala da trudnoću nije skrivala samo o njoj nije htjela govoriti ‘na sav glas’.

‘Nekako sam oduvijek bila najsretnija kada moj privatni život ostane u krugu obitelji i najbližih. No, svjesna sam da sam javna osoba te sam, onog trenutka kada sam osjetila da je vrijeme da to mogu podijeliti s ljudima, to i učinila.





Iako, za mene se ništa po tom pitanju ne mijenja, nastavljam raditi, uskoro snimam spot za novu pjesmu, studijski album je završen i na njemu se rade završne pripreme, nastupat ću dokle god budem mogla’, izjavila je Franka.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli F R A N K A (@frankaofficial_)



Istaknula je da u večerašnjem finalu plesnog showa nema favorita te da tko god od preostala četiri para pobijedi to je i zaslužio ‘jer su svi su oni dali sebe u potpunosti, imali svoje uspone i padove, sjajne i malo manje dobre plesne tjedne.’