Franka Batelić otkrila kako se Ćorluka snašao u posebnoj ulozi, ova fotografija rastapa srce

Prije malo više od godinu dana, obitelj Ćorluka se povećala za još jednog člana. Naime, pjevačica Franka Batelić (31) je donijela na svijet kćerku Gretu, čime su ona i njen suprug Vedran Ćorluka (37) postali roditelji po drugi put, nakon što su već dobili sina Viktora početkom 2020. godine.

Nogometaš u ulozi dadilje

U kolovozu, par je bez djece uživao u odmoru na Siciliji, a sada su zajedno kao obitelj otputovali u predivni Rovinj. Tijekom vikenda, prošetali su se rovinjskim ulicama, uživali na plaži i istraživali druge ljepote tog mjesta. Franka je odlučila podijeliti te trenutke sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama i među ostalim, pokazala je kako se Vedran Ćorluka snašao u svojoj ulozi oca.

“Kad trebate babysittera, tu je”, poručila je dok je Vedran nosio dvije djevojčice.





U nedavnom intervju koji je dala za Gloriju ispričala je kako je sin Viktor povukao njezin karakter i veliki je brbljavac, dok je malena Greta više na supruga Vedrana.

‘Jako me to uznemirilo’

“Naravno da me nekad dovedu do ludila, ali mislim da je to apsolutno normalno. No, naučila sam sama sebe smiriti prije nego što reagiram, jer što burnije reagiram, nastaje veći kaos”, rekla je tada pjevačica i članica žirija showa “Ples sa zvijezdama”. Osvrnula se tom prilikom i na neke napise o problemima u njezinom braku.

“Jako me to uznemirilo. Mlada sam ušla u šoubiznis i sjećam se da je izašla moja slika s tadašnjim dečkom na kojoj se ljubimo. Tada sam još teže to podnosila, ali s vremenom sam se naučila nositi s time. Ali kada to prijeđe granicu, onda ne znaš kako se nositi s time.









Jako teško. Nas dvoje smo morali sagraditi štit kako nas to ne bi dotaklo. Zapravo mislim da nikada nisam u potpunosti naučila biti javna osoba”, rekla je Franka koja je ove godine javnosti predstavila svoj kozmetički brend.