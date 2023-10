Franka Batelić odvažila se na jedan potez zbog kojeg nikako neće zažaliti: Što poželi, to i dobije

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Pjevačica Franka Batelić rado je viđena gošća u domaćim medijima. Bilo da prati svojeg supruga, bivšeg reprezentativca Vedrana Ćorluku, ili opali pokoji ‘selfie’, svakom novom objavom oduševljava fanove.

A svoju vjernu ‘vojsku’ sada je počastila novom objavom u kojoj je otkrila kako se odvažila na poveću promjenu.





“U tonu s jeseni”

Franka je, naime, putem Instagrama podijelila fotografiju na kojoj je pokazala novu frizuru. Svoju smeđu kosu zamijenila je toplim jesenskim tonovima karamele, a napravila je i frizuru u obliku laganih uvojaka.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli F R A N K A (@frankaofficial_)

“Kad kažem – želim promjenu! U tonu s jeseni, jedva čekam isprobati naš ruž uz ovu boju,” napisala je Franka uz fotografiju. Njeni obožavatelji nisu oklijevali ni sekunde te su objavu nagradili sa tisućama reakcija i brojnim komplimentima.

Sin na mamu, kći na tatu

“Top”, “Predivna boja i predivna ti sva”, “Opaaaa”, “Obožavanje”, “Super ti je”, “Ljepotica”, “Prirodno lijepa, sjaji”, “Ljepoto, predivna si žena”, “Frankica Banankica”, “Top boja”, samo su neki od komentara ispod objave.









Početak listopada ova talentirana pjevačica iskoristila je za posljednje dane odmora, te je sa suprugom i djecom uživala u Rovinju. Ranije je za Gloriju otkrila kako je sin Viktor preuzeo njen karakter, dok je malena Greta više na svojeg tatu.

“Viktor je povukao karakter na mene, radoznao je, ne prođu dvije sekunde da ne priča. Greta ima Vedranov karakter, on je bio mirnija beba. Naravno da me nekad dovedu do ludila, ali mislim da je to apsolutno normalno,” komentirala je Franka.