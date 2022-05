FRANKA BATELIĆ JE TRUDNA: Pogledajte preslatku objavu kojom je nagovijestila da s Ćorlukom širi obitelj!

Pjevačica Franka Batelić i nogometaš Vedran Ćorluka čekaju bebu, potvrdila je to Franka na svom Instagram profilu uz nekoliko fotografija na kojima ponosno drži svoj trudnički trbuščić.

“Sada kada više ne mogu skrivati trbuščić… Ta daaaaaaaam – Viktor će na jesen postati veliki brat!”, ponosno je objavila pjevačica na društvenim mrežama.



“On, Vedran i ja jedva čekamo upoznati bebicuuuuuu. A ja se nadam da će bar malo bolje spavati od brata!”, dodala je.

Podsjetimo, u siječnju 2020. godine Franka i Vedran su postali roditelji sina Viktora. “Viktor a mene sliči, ali na tatu ima stopala, možda će biti dobar nogometaš. Šalim se, na tatu ima i upornost koja me nekad stvarno izludi, ali to je dobro. Ima stav, to je bitno. Karakter još ne znamo na koga je, svoj je skroz po tom pitanju”, otkrila je nedavno za In Magazin.







Inače, iza Franke je izuzetno uzbudljivo poslovno razdoblje – nakon što je s poznatom sprskom pjevačicom Sarom Jo objavila pjesmu “On”, okušala se i kao voditeljica Dore, a onda je postala i članicom žirija nove sezone “Plesa sa zvijezdama”.