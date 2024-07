Franjo Tuđman oprao Kiću Slabinca nakon brbljanja u vlaku: ‘Skoro se nisam srušio’

Autor: I.D.

Jedan od najpoznatijih glazbenika i zabavljača u regiji, legendarni Krunoslav Kićo Slabinac, preminuo je 13. studenoga 2020. godine u 77. godini života nakon dugotrajne i teške bolesti u KBC-u Zagreb. Osim njegovih bezvremenskih pjesama, poput ‘Otiš’o je s mirisima jutra’ i ‘Zbog jedne divne crne žene’, u hrvatskoj pop-kulturi ostaju upamćene i njegove priče te anegdote.

Bio je prava estradna zvijezda prošlih vremena i vrhunski zabavljač, koji je često nastupao pred mnogim uglednim i važnim osobama. Među njima su i Josip Broz Tito te Franjo Tuđman, o kojima je Kićo progovorio jednom prilikom u intervjuu za Večernji list. Tita je, kaže, četvrti put odbio – jer mu prva tri puta nije platio.

“On je bio autoritet, strah i trepet, a i omiljen u narodu i, kada bi te njegov protokol pozvao, nisi mogao odbiti, nisu to bila ta vremena. Nastupio sam prvi put u njegovu lovištu u Baranji s Bećarima i Opatijskim suvenirima, kraće smo tamo razgovarali i pjevao sam “Zbog jedne divne crne žene”. Jovanka je bila očarana tom pjesmom, baš se raznježila. Milka Planinc trudila se objasniti drugu Titu da je to Kićo Slabinac, a on je rekao: “Boga mu, pa valjda znam!”, prisjetio se tada legendarni Kićo.

‘Upoznali smo se, kao Franjo i Kićo’

“Drugi put sam mu pjevao u Vili Zagorki, a treći put na Brijunima. Ako vas netko zove tri puta, znači da drži do vas. Zvali su me i četvrti put, ali odbio sam jer mi nisu platili ni ona tri nastupa. Je li me iskoristio protokol ili agencija preko koje sam radio, ne znam. Valjda su mislili da se neću buniti, ali ja sam im lijepo rekao da više neću pjevati, što je bilo hrabro i riskantno. No ja sam takav, uvijek idem težim putem, a tako skupljam i neprijatelje…”, ispričao je tada.

“Upoznali smo se, kao Franjo i Kićo, dok sam se noćnim vlakom vraćao sa Splitskog festivala 1969. U kupeu prvog razreda sjedio je uglađeni gospodin, dopustio je da mu se pridružim, kazao je da je čuo za mene i slušao me na radiju. Kako sam blagoglagoljiv, do Zagreba sam svašta ispričao, i protiv države i sustava, pa i tu priču s Titom, što mi nisu platili, jer nisam znao da je to Tuđman. Sva sreća da je od 1968. već bio u nemilosti”, prisjetio se Kićo te citirao Tuđmana.









“Kad smo stigli u Zagreb, rekao mi je: ‘Vi ste vrlo inteligentan mladić, ali niste razboriti. Pazite što pred kime govorite!’ A ja stvarno nisam pazio… Kada se on 1990. penjao za govornicu na Trgu Francuske Republike, na prvome skupu, gdje su mene zvali da pjevam, shvatio sam da ga poznajem. Obratio mi se: ‘Gledajte me, sjetite se vlaka 1969.!’ Kada sam se prisjetio i što sam mu sve rekao, skoro sam se srušio. Ali to je tipično za mene, volim se izletjeti, a poslije moram trpjeti”, ispričao je tada. Dodao je još i to da je dvaput odbio Tuđmanov prijedlog da uđe u politiku, 1991. i 1993. godine, a onda je 1995. godine popustio na nagovor Vladimira Šeksa.