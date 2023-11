Francuz ispitivao Hrvate koju zemlju mrze, pljušte burne reakcije: ‘Treba biti fin’

Tematika odnosa između zemalja oduvijek je predstavljala dosta osjetljivu točku. Upravo to je okosnica mnogih sukoba među ljudima, a o tome se redovito povedu i brojne zanimljive i žustre rasprave.

Možda je baš to razlog zašto se YouTuber koji objavljuje pod imenom Slavictalks odlučio na poseban potez. Naime, ovaj Francuz šetao je središtem Zagreba te svima koji su bili voljni razgovarati postavio isto pitanje.





Posebno podpitanje

“Postoji li ikoja zemlja na svijetu koju mrzite ili koja vam se ne sviđa?” zanimalo je muškarca. Ukoliko bi netko rekao da nema takve zemlje, uslijedilo je podpitanje: “A što sa Srbijom?”

Dvije mlađe djevojke odgovorile su kako im se sviđa svaka zemlja koju su posjetile, a za Srbiju su rekli kako i nju planiraju vidjeti. Jedan mladić je, pak, odgovorio da mrzi Srbiju zbog njihovih napada na Hrvatsku.

Zbog jednog odgovora ustuknuo

No ono što je čovjeka posebno ostavilo iznenađenim jest odgovor jednog mladića. Na prvo pitanje je, kao i većina prolaznika, odgovorio kako nema takvu zemlju. No kada ga je pitao za Srbiju, sa pomalo usiljenim izrazom lica odgovorio je kako je on napola Srbin, na što je Francuz odustao od daljnjeg razgovora.

“Odi pitaj u Split”, “Tvoje pitanje je problematično. U čemu je tvoj problem?”, “Imaju kratkoročno pamćenje”, “Treba pred kamerama biti fin i kulturan”, “Ja sam mislio da je samo naša omladina zatucana i glupa ali izgleda da sam se za**bao”, neki su od komentara ispod videa koji je prikupio 11 tisuća pogleda.









