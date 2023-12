Fotošop pošao po zlu: Reality zvijezda na stupu srama zbog propusta na fotografiji

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Jedna od najvećih reality zvijezda, Kim Kardashian, medije redovno oduševljava svojim aktivnostima. Bilo to pojavom u javnosti ili na društvenim mrežama, samo njeno ime privlači znatnu pozornost. Ovoga puta se to također dogodilo, no ne iz dobrog razloga.

Naime, Kim je na svojem Instagramu objavila niz božićnih fotografija na kojima pozira sa djecom. I dok bi inače sav fokus bio na neupitno luksuznom ozračju fotografija, fanovi su primijetili jedan detalj koji je veoma brzo izazvao podrugljive komentare. Spomenute fotografije možete pogledati OVDJE.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Kim Kardashian (@kimkardashian)

Dva palca na jednoj ruci

Na četvrtoj fotografiji u nizu, na kojoj pozira sa najstarijom kćeri North, mnogima izgleda kao da Kim na desnoj ruci ima dva palca. Ovaj detalj izazvao je burne reakcije među njenim obožavateljima, koji su je optužili za uređivanje fotografija pomoću Photoshopa.









“Zašto imaš dva palca na četvrtoj fotografiji”, “Kim, nisi fotošopirala na pravi način. Tvoja ruka nedostaje i imaš dva palca”, “Kad si dobila treći palac”, “Molim te objasni ekstra palac na slici, inače to potvrđuje mnoge stvari”, samo su neki od komentara. Nekolicina se osvrnula i na njenu drugu kćer Chicago, udijelivši joj nebrojene komplimente. Osim dvije kćeri, pozirala je i sa sinovima Saintom i Psalmom.









Podsjetimo, u popularno zvanom ‘klanu Kardashian‘ ove godine bilo je dosta razloga za slavlje. Kimina sestra Kourtney u lipnju je prvo obznanila da očekuje dijete sa suprugom Travisom Barkerom, inače bubnjarom legendarnog sastava Blink-182.

Prinova je na svijet stigla početkom studenog ove godine, a već prije toga su otkrili kako očekuju sina. Travis je u jednom podcastu slučajno dao natuknuti i kako se sin zove Rocky, što je potvrdila sama Kourtney uz galeriju fotografija na društvenim mrežama.