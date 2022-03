FOTOGRAFIRALA SE U PRLJAVOM RUBLJU! Ella Dvornik iznenadila pratitelje i poručila: ‘Kad nemaš što za obući, onda je s*anje’

Autor: Š. P.

U svijetu influencera postoje oni koji javnosti svoj život prikazuju ljepšim i glamuroznijim nego što zaista jest te oni koji svakodnevicu prikazuju – bez uljepšavanja. Ella Dvornik-Pierce nesumnjivo spada u ovu drugu kategoriju.

Kći Dine Dvornika na Instagramu se, naime, fotografirala s ‘planinom’ prljavog rublja koje čeka svoj red za pranje. U izazovnoj zelenoj kombinaciji i vrtoglavo visokim srebrnim štiklama Ella se bacila na hrpu iz koje vire košulje, čarape, majice…

View this post on Instagram A post shared by Ella Dvornik-Pearce (@elladvornik)

“Kad me netko pita zasto imam toliko neopranog veša, ja kažem – to nije prljavi veš, to mi je set za fotkanje”, napisala je Ella pored svog novog editorijala.

“Ja imam OCD s vešom. Mrzim ga prati, slagati, ma mrzim ga. Mozda i ja pribjegnem ovoj metodi, Ella”, napisala joj je jedna pratiteljica, a Ella joj je uputila savjet: “Nije loše ni prati ni ne prati dok god imas nešto za obući, kad nemaš, onda je sranje”.

View this post on Instagram A post shared by Ella Dvornik-Pearce (@elladvornik)