(Fotografije) Brazilka ili šumica? Pokrenuta rasprava, ženama diljem svijeta dosta seksizma: ‘I mi smo dlakave!’

Autor: Dnevno

Pogledom na reklame, plakate, filmove, društvene mreže – apsolutno svugdje, stječe se dojam da su žene rođene bez dlačica. Dlačice na ženskome tijelu na stup je srama podignula Kim Kardashian, izjavivši: “jedino mjesto na kojem bi žena trebala imati dlake jest njezina glava – i to samo kosa, obrve i trepavice”. Što god mislili o njoj, pristupali pozitivno ili negativno njezinoj pojavi, ipak morate priznati da je riječ o starleti koja ima moć oblikovanja javnog mnijenja.

Većina žena diljem svijeta vodi svakodnevnu bitku s dlačicama koje nezaustavljivo rastu, a koje, s obzirom na to da društvo tako nalaže, ne pripadaju ženskom tijelu. Jedan je proizvođač britvica odlučio prekinuti taj trend na prilično skandalozan način – snimivši reklamu sa ženama u bikinijima, ispod kojih im strše stidne dlačice. Tvrtka Billie svojom novom kampanjom pokazuje da su dlačice normalna stvar te da ih žene trebaju brijati samo ako to uistinu žele, a ne zato što se to od njih očekuje. Ako već reklame ne žele priznati da žene imaju dlačice, nije li to na neki način seksizam i posramljivanje, pitaju se organizatori ove kampanje?

Body hair is natural. As natural on women as it is on men.https://t.co/gyA1FaVZz6 — Dazed Beauty (@dazedbeauty) 26 June 2019

Shaving and razor brand Billie finally brings actual body hair to a women’s shaving campaignhttps://t.co/f3lbzJs8RQ pic.twitter.com/2PF8BITv6B — Mic (@mic) 26 June 2018

I prošle je godine Billie napravio sjajan projekt, u kojemu se prvi put prikazalo kako stvarne žene briju stvarne dlačice, za razliku od svih onih uglađenih reklama u kojima modeli stružu britvicom po već glatkim i nauljenim nogama.

For more than 100 years, women’s razor brands haven’t shown women’s body hair… until now. Introducing Project Body Hair. A celebration of body hair, wherever it is or isn’t. See more: https://t.co/UdKKQApFoF. pic.twitter.com/Aj4CNTtdHQ — Billie (@billiebody) 26 June 2018

Čak su i neka slavna imena, poput Gwyneth Paltrow, Lady Gage i Cameron Diaz, priznala kako preferiraju prirodan izgled i da umjesto brazilke radije “furaju” stari dobar grmić. Ipak valja imati na umu, da je svaka žena vlasnik svog tijela i da slobodno s njim čini što želi. Tako da, za koju god da se opciju odlučite – “furate” li prirodan izgled ili želite glatko tijelo, zapamtite- nitko vas nema pravo osuđivati.