Fotografija pobjednika Života na vagi sablaznila javnost: ‘Koma, izgleda užasno, najedi se’

Autor: I.D.

Pobjednik sedme sezone ‘Života na vagi’ nedavno je organizirao proslavu zbog pobjede u showu, a na njoj su bili i svi njegovi kolege iz emisije. Naime, Mislav Šepić je iznenađenje sezone i s 46 posto izgubljene tjelesne mase, kući je otišao kao pobjednik. Govorili su da je favorit iz sjene, a to se onda i potvrdilo. U finalnoj večeri imao je 92 kilograma, a zadnji put je toliko imao krajem osnovne škole, otkrio je za RTL.

“Na fešti povodom moje pobjede bio je skoro cijeli bivši crveni tim, trener Edo, Marijana Batinić, Martina Linarić, medicinsko osoblje iz showa, sva moja obitelj, prijatelji, ekipa i kolege s posla. Bilo je odlična fešta, svi su se jako dobro zabavili i proveli nezaboravno”, rekao je Šepić. No, nova njegova fotografija sablaznila je javnost, osvanuo je kao oglas jednog trenera koji je na temelju Mislavove transformacije reklamirao svoje fitness usluge.

‘Mislav je sve slijepo pratio’

“Početak: 171 kilograma. Kad smo krenuli: 126.6 kilograma. Finale: 92.2 kilograma. Mislav mi se javio krajem 10. mjeseca za suradnju i rekao da ima do finalnog vaganja 53 dana. Moje prvo pitanje je bilo kakvo je trenutno stanje psihički i fizički. Odgovor na moje pitanje bilo je da ide po pobjedu. Zna da ga čeka dugačak put ali dati će sve od sebe. Napravili smo pobjednički plan treninga, prehrane i suplementacije. Mislav je sve slijepo pratio i to je zapravo jedini put do uspjeha. Vjeruj u proces! Nije me propitkivao na niti jednu odluku zašto ju mora odraditi. Samo je slušao i ponavljao do kraja.

Sjećam se jednog treninga na koji je došao nakon prometne koju je imao sat vremena unazad gdje ga je auto udario dok je vozio bicikl. Šokiran sam bio da ne želi ići kući nego završiti trening pod svaku cijenu bez obzira na bolove. To je bilo ono što mi je pružilo nadu da stisnemo još jače i dovedemo ovu mašinu na postolje i osvoji 20 000€ kao pobjednik 7.sezone Života na vagi. Mislav sada nastavlja dalje svoj put u fitnessu i zdravom načinu života. Drago mi je da sam bio dio ove transformacije! Neka ova objava bude poticaj nekome tko nema motivaciju. Najteži je početak ali svaki korak koji odradite motivira vas za dalje”, napisao je trener na Facebooku uz fotografije Mislavove transformacije.

‘Čovjek izgleda užasno’

"Ne znam koja je slika tužnija iz krajnosti u krajnost. Mislave čuvaj svoje zdravlje", "Pajdo, navuci ga na test i malo deke, bilo šta. Izgleda užasno, najgori oblik mršavosti koje sam vidio", "Može objašnjenje? Ima mišiće na rukama i koliko vidim ma nogama. Što se dogodilo s prsnim mišićima? Gledam stalno te transformacije, ali uglavnom imaju prsne mišiće", "Čovjek izgleda užasno. Ovo nema veze s zdravom pameti ovo izgleda koda 50 dana nije jeo. Koma užas najedi se čovječe", pisali su.









"98 posto ljudi ovdje smatra da je izgladnjivanje. Što se očito i vidi", "Ma ovo je strašno. Ovo nisu samo treninzi i prehrana", "Za svoju visinu mora imat 110 kg", "Na što ovo sliči da je ovako ispijen u licu ovo je katastrofa", komentirali su Hrvati, a oglasio se u objavi i dotični trener: "Prvo skidamo maščobu u kalorijskom deficitu, a onda dižemo kalorije i gradimo. S tim da treba gledat da taj kalorijski deficit ne bude napravljen samo s hranom, nego najviše kroz aktivnost.









Ovaj Spartanac je svakodnevno vozio bicikl 30 kilometara od Velike Gorice do Zagreba i nazad. Prošetao 15.000 koraka na poslu i još kardio radio 60 min i 60 min treninga snage i izdržljivosti. Na dane pauze umjesto treninga snage bi imao plivanje sat i pol vremena. Vikendima planinarenje. I onda pročitam komentare gdje ljudi misle da se izgladnjivao, a ne shvaćaju da uz izgladnjivanje ne bi mogao ovo sve postići jer ne bi imao energije za hodati, a kamoli ista drugo.”