(FOTO) ‘Zapjenjena’ Lidija Bačić u oskudnom izdanju obavlja kućanske poslove, fanovi u transu: ‘Kakva bomba’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Splitska pjevačica Lidija Bačić ne libi se sa fanovima dijeliti iznimno oskudna ili provokativna izdanja. To je dokazala i svojom novom objavom, gdje je na društvenim mrežama otkrila kako se ona prima kućanskih poslova.

Pjevačica je, naime, putem Instagrama objavila fotografiju na kojoj pozira u minijaturnom ružičastom bikiniju. U jednoj ruci je držala zapjenjenu spužvu kojom je prala stakla tuš-kabine u kojoj se nalazila. “Opet ja,” napisala je Lille kratko.



Osim ove zavodljive poze, poglede je privlačilo njeno zamamno poprsje i utegnut trbuh. Kao što je već i običaj, komentare su preplavili nebrojeni komplimenti na račun njenog izgleda. “Ljubomorna sam na tebe”, “Bomba”, “Top si ljepoto”, “Seksi si, Lidija”, “Raj za oči”, “Nikad nisam vijdela ljepšu ženu”, samo su neki od komentara.

Podsjetimo, početkom mjeseca Lille je na Instagramu objavila snimku sa jednog koncerta koji je održala. Tamo je atmosferu dovela do usijanja svojom nevjerojatnom modnom kombinacijom, noseći kratku lateks suknju i prozirnu majicu.

Lidija je inače u medijima iskreno progovorila o korištenju filtera za uljepšavanje. Tada je izjavila kako nema potrebu ‘urediti’ ili ‘doraditi’ svoje snimke i fotografije prije objave.

“Ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek’ izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja,” rekla je za domaće medije.