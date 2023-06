(FOTO) Žanamari ponovno zapalila društvene mreže, pokazala gotovo sve!

Pjevačica i fitness influencerica Žanamari Perčić u novoj Instagram objavi pokazala je kako neprestano radi na svojoj isklesanoj figuri.

Naime, objavila je fotografiju na kojoj je pozirala ispred ogledala u teretani, rukama se naslanjajući na šipku za utege. “Pauza je nikad”, poručila je u objavi.



Žanamari je na sebi nosila kratke pripijene roze hlačice te crni sportski top s izrezom kod grudi. U prvi plan upali su njeni trbušni mišići, a potom zategnuta stražnjica i noge.

U komentarima se našla i regionalna pjevačica Kaya Ostojić, koja je napisala jednostavno “Goriš.” A čini se kako se većina fanova složila s njom. “Izgledaš nevjerojatno”, “Stvarno si se isklesala”, “Ma glavna”, “Top linija”, “Grmiš mačko“, neki su od komentara.

U zadnje vrijeme sklona je objavljivanju fotografija na kojima je vidimo u svečanim izdanjima, u kojima izgleda jednako nevjerojatno. Inače cijele godine naporno radi na liniji u teretani, a rezultati su i više nego vidljivi.









“Pa, ja zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko radi fizičkog izgleda, ili da liječim komplekse. Bilo mi je bitno zbog mentalnog balansa i svaki dan kad odem u teretanu, nakon ta tri sata napokon se osjećam iznivelirano i onda mogu funkcionirati dalje,” izjavila je jednom prilikom za In Magazin.