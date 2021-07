(FOTO) ZAGOR TE NEJ JE ŽIV? Šprajc pokazao svoje ‘vretenasto tijelo’, pa pozirao ‘u đaguziju s top komadima’

Autor: Dnevno

Urednik RTL Direkta Zoran Šprajc pratiteljima je na Instagramu prepričao jednu od svojih adrenalinskih avantura koje je doživio tijekom izleta u Gorski Kotar i posjeta nacionalnom parku Risnjak, a pritom je podijelio i fotografiju svog ‘vretenastog tijela’, kako ga sam opisuje.

Naime, Šprajc je spas od ljetnih vrućina potražio u Gorskom Kotaru, pa tako svojim pratiteljima prikazuje prirodne ljepote s kojima se tamo susreće, ali i gastronomsku ponudu.

Sad je pak prepričao jednu od svojih urnebesnih avantura.

“Da, znam da vas je ovo vretenasto tijelo nagnalo da u prvi mah pomislite da je Zagor Te Nej još uvijek živ al nije, tko mu je kriv.

To mi je bila prva adrenalinska avantura ikada i u @nprisnjak jedva da sam svladao tri od tridesetri iskušenja. Nakon toga poučna staza Leska od par km cool šetnje, pa đir do Crnog Luga gdje sam se u muzeju tog kraja upoznao s oriđiđi maškarama tzv. pesnikima crnouluškim, tri levela više od zvončara ako me pitate, ozbiljni pustovi, malo i skeri al pravi karneval mora biti malo skeri”, napisao je.

“Ja sam se prepao da je prehladno za kupanje ali nije, kažu da je temperatura vode oko 21-22, ima i uređen prilaz i molo i sve što treba i taman sam mislio skočiti ali u zadnji čas sam krajičkom oka gore uz jezero primijetio objekt koji bi mogao ponuditi više od vode. I jest, taman sam upao u neki gastroslasni projekt Gastroventure à la Gorski kotar, gdje goste svaki mjesec izazivaju s različitim lokalnim delicijama. Što ću, prihvatio sam izazov i to odmah za nekoliko idućih mjeseci, ništa teško: lagano predjelo od dimljene pastrve te pite od borovnica i šumskog voća za desert. Što je bilo između sram me reći, ali sve je rekla Dina koja nas je poslužila, ja ću samo reći da je divljač savršeno pacana, ne pokušavajte to kod kuće kad ovdje znaju kako se to radi. Eva je definitivno sam vrh goranske gastro ponude”, poručio je Šprajc.

Među fotografijama koje je objavio uz ovu priču bila je i fotografija na kojoj je sa suprugom Lidijom u jacuzziju, što je komentirao u svom stilu: “Nakon strave i užasa, čovjek se najbolje može opustiti u đaguziju u @houses.runolist s top komadima ondje zatečenima”,