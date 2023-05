(FOTO) VIŠE GA NE SKRIVA! Iva Šulentić pokazala partnera s kojim očekuje prinovu: Otkrila je i spol djeteta

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Nakon što je početkom godine objavila da čeka dijete, voditeljica Iva Šulentić povukla se iz televizijskih voda te je cijelo vrijeme bila podosta tajanstvena oko trudnoće, ali i svojeg dečka koji je otac djeteta.

No posljednjom objavom na Instagramu čini se da je obožavateljima odgovorila na pitanja. Naime, objavila je kratku video montažu posjeta dućanu Baby Centar gdje se sa partnerom opskrbila opremom za prinovu.



Iako nije direktno potvrdila, sudeći prema opremi koju je razgledavala i na kraju izabrala veliki su izgledi da Iva očekuje dječačića – većina stvari je, naime, bila plave boje. Na kraju snimke Iva gura kolica napunjena stvarima, a između ostaloga je vidljivo da su kupili podlogu za prematanje.

U objavi nije označila dečka kojeg se u nekoliko navrata može jasno vidjeti u videu, no ipak je poznato da je to zagrebački inženjer Bruno Šunjić koji se bavi IT-jem. Ono što je konačno otkrilo njihovu vezu jesu fotografije s ljetovanja na Bahamima u svibnju prošle godine – iako nisu objavili zajedničke fotografije, zasebno su objavljivali one sa istih mjesta.

Iva je vijest o trudnoći objavila na kraju HRT-ove emisije ‘Kod nas doma‘, od koje se i oprostila prije tri tjedna putem Instagrama. “Hvala cijeloj ekipi na predanom radu, hvala svim gostima u studiju i junacima priloga koji su svoje priče podijelili s nama i inspirirali nas na toliko razina.Društvo divnih ljudi i radost obavljanja posla kojeg obožavam. Zahvalna do neba!‘, započela je svoju objavu.

“Ljubav i divnost pregolema. Baš smo u tom studiju kod nas doma! Zato, još malo gledajte Barbaru Kolar, Martinu Validžić i Danijela Despota u ‘Kod nas doma’, a ja ću sad malo bit – kod sebe doma! Vidimo se skoro!” napisala je.