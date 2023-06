(FOTO) ‘VIDI SE DA JE SLIKA S KOKARDOM MONTIRANA!’ Nele se založio za svog prijatelja kod Stankovića: ‘On mi je kao brat’

Stanković ga je pitao postoji li mogućnost da se on i Seju nađu i popričaju o svemu.

”Ostavljam mogućnost da se nađem sa Sejom, njegova posljednja poruka nije to obećavala, ali prije ovog skandala smo imali nekoliko sastanaka. Prvi je bio divan. Moj prijedlog je da ime imamo pravo obojica iako ja to ime više neću nikada koristiti jer sam ja dr. Nele Karajlić. Nemam problem da se on zove Zabranjeno pušenje, ali je red i pošteno je da obojica imamo pravo na to ime”, rekao je Nele.









Voditelj ga je pitao i zašto drugi mogu nastupati u Sarajevu, a on ne.

”Mislim da se radi o identifikaciji. ‘Zabranjeno pušenje’ je bilo samo iz Sarajeva. To je bila naša pozornica i napravilo smo da Sarajevo bude centar svijeta našeg benda. Moj problem je sada u tom što se gleda gdje sam ja otišao. Nisam dao povoda za to”, objasnio je glazbenik.